Vanhaezebrouck strijdvaardig na woelige week: “Jaar geleden was ik goddelijk, nu een grote boze wolf”

Nul op zes. Het was niet meteen de gedroomde start voor AA Gent en dus kwam er heel wat kritiek op de Buffalo’s en coach Hein Vanhaezebrouck. Die laatste klonk echter enorm strijdvaardig op de persconferentie voor de lastige verplaatsing naar KV Mechelen. “Eigenlijk is het simpel: als je wint, is iedereen blij.”

“Ik heb veel over mij heen gekregen en dat vind ik goed. Zolang ze maar op mij schieten en niet op mijn spelers. Mijn vel is dik genoeg. Een jaar geleden werd ik bijna goddelijk verklaard, nu ben ik de grote boze wolf en de oorzaak van alle problemen. Ik kan dat plaatsen. Er wordt veel zever en soms zelfs onwaarheden geschreven”, aldus Vanhaezebrouck.

“Eigenlijk is het simpel: als je wint, is iedereen blij. Als je niet wint, beginnen er enkele spelers te zeuren over de kleinste dingen. Bepaalde spelers hebben een houdbaarheidsdatum. De ene zijn zoals graanproducten, de anderen zoals preparé. Daar moet je als coach rekening mee houden. Maar spelers die geen goesting hebben, daar zal ik eerst mee praten, maar als het dan hetzelfde blijft, houdt het wel op. Sommige jongens moet je dan opgeven.”

“Deze week heb ik bij iedereen gretigheid gezien, ook bij die spelers met een korte houdbaarheidsdatum. Toch zou het nu al te gek zijn als ik zou zeggen: we moeten winnen tegen KV Mechelen. Eén punt zou al een goeie start zijn van onze heropstanding”, stelt Vanhaezebrouck, die niet dieper inging op de mogelijke transfer van Jelle Van Damme. “Ik heb niet het minste benul of hij onze kant opkomt of naar een andere club gaat.”