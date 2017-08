Thomas Meunier reageert met één geniale tweet op transfergeruchten

Als we de Spaanse pers de voorbije dagen mochten geloven, toont Real Madrid serieuze interesse in Thomas Meunier. De Rode Duivel "dreigt derde keuze te worden na Dani Alves en Serge Aurier" terwijl Los Blancos versterking op de rechtsachter zoeken na het vertrek van Danilo naar Man City. Een transfer zou “slechts” 9 miljoen euro moeten kosten en in Madrid zou Meunier de concurrentie moeten aangaan met Dani Carvajal en jeugdspeler Achraf Hakimi. Vrijdag reageerde Meunier echter met één geniale tweet op die geruchten.

"Se queda", stelde Meunier op Twitter met een foto van hemzelf en Serge Aurier. Vertaald: "Hij blijft", een geniale verwijzing naar de foto van Barcelona-verdediger Gerard Piqué en Neymar enkele weken terug.

Neymar on Pique's "se queda" Tweet - "It was a bit of relaxed moment, we were having lunch together. I told him not to post it." pic.twitter.com/FVxUpsIjzN