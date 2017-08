Weggelopen kat duikt zes (!) jaar later weer op

Harelbeke - Dankzij een Facebookbericht is een poes na zes jaar herenigd met zijn bazinnetje. De weggelopen kater blijkt al die tijd rondgezworven te hebben op het domein van de Gavers. “Het is zo bijzonder om hem na al die jaren weer bij ons te hebben.”

“Zes jaar rondzwerven... Onze Tsjolie maakt zijn naam meer waar dan we ooit hadden kunnen denken”, zegt zijn bazinnetje, dat liever niet met naam in de krant wil. Toen de kater nog geen zes weken oud was, werd hij gedumpt in Harelbeke. Het koppel dat hem opving, gaf hem de toepasselijke naam Tsjolie (naar het West-Vlaamse tsjoalen, op de dool zijn, nvdr.). Niemand die toen wist hoe de kater zijn naam waar zou maken.

Maar liefst zes jaar heeft hij rondgezworven, vermoedelijk op het provinciaal domein De Gavers, want daar hebben veel mensen hem de voorbije jaren gezien. Dat bleek nadat een Facebookgebruiker vorige week een foto plaatste van de kater op de groep Je bent van Oarelbeke als.

Weggelopen na onweer

“Ik was er meteen van overtuigd dat het onze poes was”, zegt zijn bazinnetje. “Zes jaar geleden was hij weggelopen. Hij logeerde op dat moment bij mijn schoonouders omdat wij aan het verbouwen waren. Toen er onweer uitbrak, moet hij zo geschrokken zijn dat hij is weggelopen.”

“We zijn meteen gaan zoeken en zijn dat heel lang blijven doen. We hebben ook veel briefjes opgehangen, ook in De Gavers. Maar we hoorden maar niets en toen we een dode poes vonden die op hem leek, dachten we dat hij dood was. Maar ik kon het niet loslaten. Ik bleef op sites voor vermiste poezen kijken. Ik had er tijdje geleden nog aan gedacht om een foto van hem te posten in die Facebookgroep, maar omdat het allemaal al zo lang geleden was, heb ik het dan maar niet gedaan.”

Na het zien van het Facebookbericht haastte ze zich naar De Gavers. “Ik ben naar de plaats gegaan waar mensen hem hadden gezien. Na enkele keren zijn naam te roepen, kwam hij meteen af en begon te vlijen. Toen ik hem wilde nemen om in zijn kooitje te steken, liet hij het gebeuren. Bij de veearts kregen we zekerheid, het was onze kater, onder meer omdat hij ooit zijn rechterpootje brak.”

Fel vermagerd

De kater was door al die jaren zwerven fel vermagerd, had vlooien en oormijt. “Allemaal dingen die opgelost kunnen worden. Voor de zekerheid lieten we ook bloed trekken en na twee dagen verklaarde de dierenarts hem gezond. Onze Tsjolie is een sterke, dat heeft hij nu zeker dan bewezen. We zullen hem goed verwennen, dat hij er snel weer volledig bovenop is.”

Intussen zit de kater een week terug thuis. “Hij is echt al op zijn gemak terug. Hij zit op zijn favoriete plaats zoals vroeger. En stilaan is hij ook al wat vriendjes aan het worden met onze nieuwe poes. We zijn echt gelukkig om hem weer in ons midden te hebben en alle tipgevers enorm dankbaar. En voor alle zekerheid, hij heeft nu een chip.”