Doelman Lovre Kalinic opnieuw in selectie AA Gent

Gent - De Kroatische doelman Lovre Kalinic is door AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck opgenomen in de selectie voor het competitieduel van zaterdagavond (18u00) op bezoek bij KV Mechelen.

Eind juli brak Kalinic twee tenen in de heenmatch van de derde voorronde van de Europa League, thuis tegen het Oostenrijkse Altach. Zonder de Kroatische sterkhouder miste AA Gent zijn seizoensstart volledig. Naast een nul op zes in de competitie werden de Buffalo’s in de voorrondes van de Europa League uitgeschakeld.

