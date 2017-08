Zo eenvoudig kan Trump een nucleaire oorlog starten, en niemand mag hem tegenhouden

Kan president Trump met één druk op de knop een nucleaire oorlog starten? Het antwoord is: ja. Als hij beslist om aan te vallen, dan hangt er vier minuten later een raket in de lucht. Al tijdens de verkiezingscampagne vreesden zijn tegenstanders dat Trump te wispelturig is om zo'n immense verantwoordelijkheid te dragen.

Een échte rode knop bestaat er niet, maar er is wel een koffertje dat Trump overal met zich mee neemt. De koffer heet 'the Football', en bevat alles wat de president nodig heeft voor een nucleaire oorlog. Toen Trump hem voor het eerst in handen kreeg was - zelfs hij - onder de indruk.

Een militair draagt die koffer en is er verantwoordelijk voor. Hij is altijd in de buurt, waar de president ook is. In die koffer zitten een beveiligde telefoonlijn en een paar kaartjes met codes erop. Op elk kaartje staan verschillende codes. Als de president de kernwapens wil lanceren, krijgt hij van de militair met het koffertje één kaartje. De president moet dan de goede code aanwijzen, om te bewijzen dat hij de president is.

Daarna kan de president op het tweede kaartje kiezen tussen een aantal verschillende nucleaire scenario's. Wil hij lanceren vanuit onderzeeërs, uit bommenwerpers of raketsilo's? Hij kiest er eentje, en daar hoort een code bij. Die wordt verzonden naar CENTCOM, het centrale commandocentrum van het Amerikaanse leger. Daar zorgen ze ervoor dat de juiste orders wereldwijd bij de juiste mensen terechtkomen.

Verder is er een communicatiesysteem waarmee hij het Pentagon kan bereiken, een boek met de locatie van de bunker waar hij kan schuilen en een noodplan voor de media.

Als Trump een 'go' geeft, worden vier minuten later de raketten gelanceerd. Hij moet de minister van Defensie wel inlichten, maar die heeft geen macht om hem tegen te houden.

Al tijdens de verkiezingscampagne vonden Trumps tegenstanders dat hij niet geschikt is om zo'n verantwoordelijkheid te krijgen. Maar zijn voorgangers waren ook niet altijd voorzichtig. zo liet Jimmy Carter in de jaren zeventig de lanceercodes bij de stomerij slingeren.

