Juventus stalt Venezolaan Rincon bij stadsgenoot Torino

De Venezolaanse international Tomas Rincon wordt door Juventus het komende seizoen uitgeleend aan stadsgenoot Torino, zo maakten beide clubs uit de Serie A vrijdag bekend.

Torino betaalt 3 miljoen euro om de 29-jarige Rincon te huren van de stadsrivaal. Als de Venezolaanse middenvelder meer dan de helft van de wedstrijden van “Toro” speelt, wordt de transfer automatisch definitief en strijkt Juventus nog eens 6 miljoen euro op.

Rincon streek in 2009 bij het Duitse Hamburg neer in Europa. Na vier seizoenen aan de Elbe trok de Venezolaanse international (83 caps) naar Genoa. In januari dit jaar plukte Juventus de verdedigende middenvelder weg uit Ligurië. Rincon kwam negentien keer in actie voor de Oude Dame, veertien wedstrijden daarvan startte hij op de bank. ‘De Generaal’ speelde 82 wedstrijden (3 goals, 11 assists) voor Genoa en 128 duels voor Hamburg (1 assist).