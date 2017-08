Leidt das eindelijk naar mysterieuze DB Cooper die 46 jaar geleden uit vliegtuig sprong met 200.00 dollar?

Weer gloort hoop. Weer lijkt het mysterie van de nooit teruggevonden vliegtuigkaper DB Cooper bijna ontrafeld. Een bende amateur-detectives heeft minuscuul kleine deeltjes op een das gevonden die voor een doorbraak in de legendarische zaak kunnen zorgen.

DB Cooper. Er is een hele generatie FBI-agenten die over zijn verdwijning kasten vol dossiers hebben bij elkaar gepend. Maar die DB Cooper is nooit gevonden. Vorig jaar gooide de FBI de handdoek. Zij stopten na 44 jaar zoeken. Amateur-detectives die wilden, mochten de strekkende meters dossiers gaan inkijken. Dat deed een groepje would be-detectives. Met succes. Zeggen ze toch.

“Er zit een bom in mijn tas”

Maar eerst nog eens kort die affaire DB Cooper. Onder die naam checkte op 24 november 1971 een man in op de Boeing-vlucht van Portland naar Seattle. Tijdens de vlucht gaf hij een briefje aan de stewardess. Daarop stond dat er een bom in zijn tas zat. Hij toonde zelfs een stukje van de dynamietstaven met de ontstekingsdraadjes aan.

Detectives graven op de oever van de Colombia-rivier waar DB Cooper mogelijk is geland. Foto: AP

Cooper zou de bom niet laten ontploffen. Tenminste, als hij vlak na de landing in Seattle 200.000 dollar (in briefjes van 20) én vier parachutes zou krijgen. Zijn eis werd ingewilligd. De passagiers mochten het vliegtuig verlaten, dat vervolgens weer opsteeg richting Mexico. Rond 20 uur, ergens tussen Seattle en Reno, sprong Cooper uit het vliegtuig. Sindsdien is er geen spoor meer van hem. Noch van het gros van het geld.

De onopgeloste zaak bood vrijheid aan theorieën. De hardnekkigste was dat die Cooper eigenlijk Robert Henry Rackstraw is, een 73-jarige Vietnamveteraan die in San Diego woont. Hij was een legerpiloot, maar werd hij eruit gegooid toen bleek dat hij gelogen had over zijn diploma. De kaping en de diefstal was zijn wraak.

Rackstraw natrekken, was het laatste wat de FBI deed. Hij bleek clean te zijn.

Titanium-partikels

Nu is er een heel nieuwe theorie. Een groep vrienden die gezworen heeft het DB Cooper-mysterie op te lossen, kreeg de das in handen die DB Cooper voor zijn parachutesprong in het vliegtuig had nagelaten.

“We zetten er een enorm krachtige microscoop op”, vertellen ze aan de Amerikaanse pers “en toen zagen we een 100.000-tal partikels, die we niet meteen konden thuisbrengen. Onderzoek wees uit dat het titanium-partikels zijn.

In 1980 vond een jongetje in Oragon een paar DB Cooper-dollarbiljetten terug. Foto: REUTERS

Begin jaren zeventig was titanium een zeldzaam metaal, dat enkel in de vliegtuigbouw werd gebruikt. Vooral bij Boeing. En wie droeg toen een das bij Boeing? De ingenieurs. “Dus: DB Cooper was een ingenieur bij Boeing, het vliegtuig dat hij dan nog eens zelf kaapte ook”, zeggen de “detectives”. Nu trachten ze toegang te krijgen tot de oude personeelsdossiers van Boeing.

Wordt vervolgd.