Voor hen zal reizen nooit meer hetzelfde zijn: overlevers van vakantietragedies getuigen over het gemis

Nooit eerder stierven zoveel Belgen tijdens hun vakantie. Alleen al in juli overleden 68 landgenoten en de maand augustus is nog maar halfweg. Gevallen van bruut noodlot zijn het. Zonder een schijn van kans gestorven op autostrades, tijdens een bergtocht, een taxirit of in een meer. Voor elke ouder, broer, zus of partner zal vakantie nooit meer hetzelfde zijn. Nu de cijfers rood kleuren, staan zij die achterbleven even stil. Met donkere wolken boven het hoofd, maar ook met hier en daar een zonnestraal van hernieuwde moed.