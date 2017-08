Cyriel Dessers staat meteen aan het kanon in de Eredivisie en oogst heel wat lof op Twitter

FC Utrecht is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in Nederland. Het won namelijk met 0-3 op het veld van ADO Den Haag. Cyriel Dessers was de grote man bij Utrecht met twee doelpunten. Hij opende na een kwartier de score en trof tien minuten voor tijd een tweede keer raak nadat Sander van de Streek het tweede Utrechtse doelpunt had gescoord. De eerste goal van Dessers zorgde echter voor controverse op sociale media.

Bij de herhaling bleek namelijk dat onze landgenoot buitenspel stond bij het schot van ploegmaat Gyrano Kerk. Zijn goal uit de rebound had dus eigenlijk niet mogen tellen. Wat meteen zorgde voor kritiek op Twitter omdat er geen videoref aanwezig was bij deze wedstrijd. In de Eredivisie komt die er pas volgend seizoen bij alle matchen.

Doelpunt @fcutrecht maar is dat geen buitenspel dan? Waar is de videorefereeals je hem nodig hebt? #dessers #adoutr — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) 11 augustus 2017

Scheids hoe kan je dit tegen dessers missen. SCHANDALIG #adoutr — Sonja (@eshadejonge) 11 augustus 2017

Eerste arbitrale blunder alweer een feit: Dessers randje buitenspel op moment van schieten. #adoutr — Ruben (@Ruben_FCDH) 11 augustus 2017

Grensrechters vanavond kennen de buitenspelregel blijkbaar niet. Eerst Kerk onterecht terug gefloten en daarna scoort Dessers uit buitenspel — Kevin (@FCU_Kevin) 11 augustus 2017

Eredivisie seizoen nog geen kwartier onderweg en Dessers scoort. Hij trekt voordeel uit buitenspel positie. #adoutr Arbitraire dwaling — Herman HuisintVeld (@hjhuisintveld) 11 augustus 2017

Waar is de videoref als je hem nodig hebt #AdoUtr buitenspel Dessers — Cor M. te S. (@CorMteS2) 11 augustus 2017

Gelukkig en terecht kreeg Dessers vooral veel lof op het sociale medium:

Dessers al meteen aan het kanon met 2 doelpunten #adoutr — Milan Vandecappelle (@Milan_vdc) 11 augustus 2017

Dessers blijft wel rustig zeg, prima goal weer. — Frenkie The Young (@FrenkieTheYoung) 11 augustus 2017

Utrecht gaat veel plezier beleven aan Dessers! — Chris (@ChrisSibon) 11 augustus 2017

Cyriel Dessers maakte het eerste Eredivisie-doelpunt van 2017. Geen enkele speler scoorde in 2017 zo vaak voor een NL club als Dessers (20x) — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 11 augustus 2017

Erg blij met Veldwijk als spits maar die Dessers is ook een goeie hoor. Gaat Utrecht nog veel plezier aan beleven ???? #adoutr — Roy Pijper (@roytjuh810) 11 augustus 2017

Toch een fijn voetballertje die Dessers.. #adoutr — Jurjen van Geel (@JurvanGeel) 11 augustus 2017