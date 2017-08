Thomas Kaminski legt uit waarom hij en KV Kortrijk eindelijk weer in een positieve flow zitten

Voorzitter Joseph Allijns tweette er de afgelopen dagen op los. KV Kortrijk lijkt wel weer de goednieuwsshow. Met dank aan de nieuwe aanpak van trainer Yannis Anastasiou en zijn staf. Ze zorgden bij het nieuwe KV Kortrijk eindelijk ook weer voor een keeper met vertrouwen in doel. Thomas Kaminski vond na een moeilijk seizoen zichzelf terug.

KV Kortrijk-Lokeren had op 3-0 moeten eindigen, maar had evengoed 1-1 kunnen worden. Thomas Kaminski hield de drie punten in Kortrijk door in de slotminuut Miric van de gelijkmaker te houden. “Na de match ...