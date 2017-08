Veertiger sterft aan agressieve infectie tijdens vakantie in Spanje: "Hij was een schitterende vader"

Ingelmunster - In Izegem wordt vandaag Bart Hochepied (46) uit Ingelmunster begraven. De man overleed aan een agressieve infectie tijdens een reis met zijn vrouw in Spanje.

Bart Hochepied en Belinda Degrendel trokken eind juli naar Spanje voor hun vakantie. In Benalmadena, bij Malaga, zouden ze een weekje genieten van de zon. Na vier dagen veranderde de reis in een nachtmerrie voor Belinda (45). Bart werd ‘s nachts plots wakker door met hevige pijn. “Hij kon zijn armen niet meer bewegen. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis van Malaga”, vertelt zijn vrouw.

Daar ging het van kwaad naar erger met Bart. Zijn nierfunctie viel uit, hij kon niet meer zelfstandig ademen en ook zijn hart functioneerde plots niet meer. “Eén voor één vielen al zijn organen uit”, zegt Belinda.

Raadsel

De vrouw kreeg te horen dat haar man getroffen was door een bacteriële infectie. “Hoe hij die heeft opgelopen, is ons voorlopig een raadsel.”

De dokters deden nog wat ze konden om Bart te redden, maar dat mocht niet meer baten. Op 1 augustus overleed de man.

“Onze dochter Kimberly is nog in allerijl naar Spanje gereisd om papa bij te staan, maar toen ze aankwam, was hij een tiental minuten overleden”, zucht Belinda. “De taxichauffeur had haar eerst naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.”

Schitterende vader

Pas afgelopen woensdag werd Dario naar België gebracht. Hij wordt vandaag om 12.30 uur begraven bij Uitvaartzorg Snoeck in Izegem. “Dario was mijn alles: een gouden man en een schitterende vader voor Kimberly”, zegt Belinda. “Hij stond altijd voor iedereen klaar.”

Dario werkte als sinds 1994 bij Floor & Furniture in Ingelmunster. Zijn collega’s hielden een afscheidsmoment voor hun trouwe teamgenoot. “Woorden schieten te kort”, klinkt het bij het bedrijf. “Dario was niet alleen een heel trouwe en harde medewerker, als mens was hij nog veel groter.”