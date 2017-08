REACTIES. Furieuze Dury heeft felle kritiek op videoref, Vossen ziet werkpunten voor Club Brugge

Club Brugge blijft ook na drie speeldagen foutloos in de Jupiler Pro League na een 1-2 overwinning op Zulte Waregem. Jelle Vossen scoorde het tweede Brugse doelpunt en was na afloop vooral tevreden met het resultaat, terwijl Francky Dury bijzonder kritisch was voor de videoref.

“Je weet op voorhand dat het moeilijk gaat worden als je op Zulte Waregem komt voetballen”, aldus Vossen. “Het was dan ook een moeilijke wedstrijd en dus een belangrijke zege voor ons. Zij hebben wel aanspraak gemaakt op meer. Zeker in de tweede helft werd het een paar keer warm voor ons doel. Uiteindelijk gaat het echter om ballen tegen de netten trappen en dat deden wij één keer meer dan hen. Dit zijn dan ook drie gouden punten voor ons en zo pakken we negen op negen.”

Donderdag speelt Club in de laatste voorronde van de Europa League tegen AEK Athene. “Het kan en moet altijd beter” geeft Vossen toe. “Er zijn punten waaraan gewerkt moet worden maar we zijn bezig met een nieuw project. Dit is een heel mooi resultaat waarop we kunnen verder bouwen. We zijn niet slecht bezig en die mindere punten zullen wel beteren.”

Dury: “Ik begrijp niet hoe je dit niet kan zien op tv”

Zulte Waregem-trainer Francky Dury was vooral verbolgen over de niet gefloten strafschop voor zijn team. “Daar kan je gewoon niet over discussieren”, aldus Dury. “De voet van Olayinka wordt onder zijn lichaam geraakt. Dat is nu al de tweede keer. In Eupen kregen we in de 44e minuut een zuivere duwfout op Saponjic niet gefloten en vandaag gebeurt dit. Dit is niet plezant, de competitie is nog maar net begonnen.”

Dury had ook fikse kritiek op de videoref. “Ik begrijp niet hoe je dit niet kan zien op tv. Ofwel zat die man al in zijn bed, want de match was begonnen om 20u30. Ik begrijp het niet, we kunnen dit niet aanvaarden. Als dit met Club Brugge gebeurt, staan morgen de kranten vol.”