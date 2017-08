Club Brugge won op de derde speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 op het veld van Zulte Waregem. Blauw-zwart scoorde onder andere via een penaltydoelpunt van Jelle Vossen nadat Timothy Derijck handspel beging in de zestien. Aan de overkant kreeg Essevee echter geen strafschop na een vermeende fout van Brandon Mechelen op Peter Olayinka. Terecht? Oordeel zelf.

