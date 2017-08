Privéterrein ingepalmd: “Tegen de tijd dat de politie bij hen was, stonden al twintig caravans op het terrein”

Huldenberg / Sint-Agatha-Rode - Een grote groep woonwagenbewoners heeft vrijdagavond voor immense chaos gezorgd toen ze neerstreken op het oude voetbalveld in Sint-Agatha-Rode.

We hebben aan Eandis gevraagd om de straatverlichting niet te doven na middernacht, dan is iedereen al iets geruster Danny Vangoidsenhoven

Het was in de late namiddag, toen een buurman van het oude voetbalveld langs de Leuvensebaan de politie verwittigde dat er woonwagenbewoners aankwamen. Amper vijf minuten later was de eerste ploeg van de politie al ter plaatse. “Maar de woowagenbewoners hebben ons echt in snelheid gepakt”, zegt burgemeester Danny Vangoidsenhoven (Open VLD). “Ze hebben de rijbaan compleet geblokkeerd. Noch de inwoners, noch de politie konden er door. Er was een greppel langs het voetbalterrein zodat ze er niet op zouden kunnen, maar die hebben ze afgegraven. Tegen de tijd dat de politie bij hen was, stonden er al zeker twintig caravans op het terrein en was het kwaad geschied.”

Het voormalige voetbalterrein is een privéterrein en wegens een gebrek aan water en elektriciteit ook totaal niet geschikt voor caravans. Maar ook vorig jaar gebruikte diezelfde groep Franse woonwagenbewoners het al, toen voor meer dan een maand. Net als toen, kunnen de politie en de gemeente niets tegen hun komst doen. “We hebben gebeld met Binnenlandse Zaken en het provinciebestuur, maar daar kregen we niet veel hulp. We moesten de woonwagenbewoners hun gang laten gaan. Samen met de politie konden we wel afspraken met hen maken”, aldus de burgemeester.

Geen gedoofde lichten

Een van de gemaakte afspraken is dat de woonwagenbewoners ten laatste volgende week maandag, 21 augustus, zullen vertrekken naar een andere locatie. Dan zouden ze toestemming hebben om hun woonwagens te plaatsen op een terrein in Charleroi. “In afwachting van hun vertrek hebben we aan Eandis gevraagd om de straatverlichting niet te doven na middernacht zoals hier normaal de gewoonte is. Eandis ging daarvoor zorgen, dus dan is iedereen toch al iets geruster. De lokale politie VODI heeft ook versterking gekregen van zes agenten van de federale politie, die mee het terrein in de gaten zullen houden.”