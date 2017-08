Miss België gaat naar Cambodja, maar het wordt geen plezierreisje

Miss België Romanie Schotte (foto) vertrekt aanstaande woensdag naar Cambodja. Niet voor een plezierreisje, ze gaat er in Rong Vean de lagere school bezoeken die Noémie Happart in 2013 opende en die volledig gefinancierd werd door het Comité Miss België. In Phnom Srok, een dorp verderop, wordt op dit moment een tweede school gebouwd, voor secundair onderwijs. “Misschien mag ik zelf ook nog een paar bakstenen leggen, al zal ik dat voor de rest maar aan de vakmensen overlaten”, aldus Schotte. Ze kijkt heel erg uit naar haar Cambodja-trip, zegt ze. “Het is de eerste keer dat ik zo ver op reis ga, dus ik vind het wel spannend. Ik heb ook allerlei inentingen moeten laten zetten, onder andere tegen hepatitis A en hondsdolheid. Ik ben heel erg benieuwd naar de manier van leven daar. Die mensen hebben het niet breed, en onderwijs is er niet vanzelfsprekend. Die tweede school zal dus heel erg welkom zijn. Ik ga in een klas een spreekbeurt geven over het ­gebit, want mondhygiëne is heel belangrijk en de kinderen zijn daar niet altijd mee bezig. Maar het moet niet allemaal zo serieus zijn, dus ik ga de leerlingen ook de Kabouterdans aanleren. Ik moet de tekst nog naar het ­Engels vertalen. We gaan ook Plopmutsjes ­uitdelen, dat ­zullen de kinderen wel leuk vinden.”