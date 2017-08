Sinéad O’Connor haalt uit naar manager

De Ierse zangeres ­Sinéad O’Connor (50, foto) heeft in twee lange posts op Facebook zwaar uitgehaald naar haar manager Bruce Garfield. Ze beschuldigt hem van fraude en andere criminele activiteiten. O’Connor schrijft dat ze haar manager heeft ontslagen en klaagt hem aan ­“namens alle dode en opgelichte muzikanten van wie de managers het niet de moeite vonden voor ze te zorgen”.

Ze beschuldigt Garfield van het stelen van haar identiteit, inbraak in haar appartement en dat hij haar familie niet op de hoogte bracht van het feit dat ze enkele weken geleden een overdosis nam. “Hij maakte het mij vier keer ­mogelijk om zelfdoding te (proberen) plegen, en vroeg of hij mijn as mocht verspreiden als ik dood was”, klinkt het. “Hij is een duivel, een liegende moordenaar”.

De zangeres die in de jaren 80 wereldhits scoorde met Troy en Nothing Compares 2 U sukkelt al enkele jaren van de ene ­depressie in de andere.