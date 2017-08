Het is van moeten voor Pep Guardiola in tweede seizoen bij Man City, maar: “Ik voel geen extra druk”

Kampioen Chelsea start met twijfels aan het seizoen, Manchester United blijft ook een vraagteken, Arsenal en Tottenham komen al jaren (net) tekort. Dus moet dit hét jaar worden van Manchester City. Voor Pep Guardiola is het na het eerste seizoen in zijn carrière zonder prijs zelfs van moeten.

57 miljoen voor Benjamin Mendy (linksachter), 51 miljoen voor Kyle Walker (rechtsachter) en 30 miljoen voor Danilo (rechtsachter). Dat maakt 138 miljoen euro enkel en alleen voor vleugelverdedigers. En nog eens 40 miljoen euro voor nieuwe keeper Ederson. Manchester City heeft deze zomer de koe bij de horens gevat en de probleemposities van vorig seizoen aangepakt door er veel geld tegenaan te gooien. Want doelmannen Bravo en Caballero toonden zich weinig standvastig, terwijl de backs Zabaleta, Sagna, Kolarov en Clichy nog minder in het spelsysteem van Guardiola pasten dan hij zelf vooraf kon inschatten. Die problemen zouden met de nieuwe transfers verholpen moeten zijn. Met ook nog de komst van Bernardo Silva voor 50 miljoen euro staat de teller van de inkomende transfers bij City op 240 miljoen euro.

Cruciale Kompany

Na al deze investeringen is het van moeten voor Manchester City. En vooral voor trainer Pep Guardiola. Eén seizoen zonder prijs wordt hem nog vergeven, een tweede zou al moeilijker te verteren zijn. Ook voor de man zelf, want al heel zijn carrière pakt hij trofeeën bij de vleet. Pas vorig seizoen bleef zijn teller voor de eerste keer op nul. Nog meer dan vorig jaar zullen alle ogen dit seizoen gericht zijn op de Catalaan. “Maar ik voel geen extra druk. Die is dezelfde als vorig seizoen”, zegt Guardiola tijdens zijn persconferentie voor de competitie-opener tegen Brighton. “Toen kreeg ik op de persconferentie voor de eerste wedstrijd van jullie ook te horen dat we de grote favoriet waren. Nu opnieuw. Er is dus niets veranderd. Ik ben hier om titels te pakken, dat weet iedereen.”

En om die prijzen te pakken, moet dit seizoen de defensieve revolutie van Pep Guardiola zich eindelijk voltrekken. Sinds zijn aankomst heeft City al 250 miljoen euro gespendeerd aan keepers en verdedigers. Maar voor Guardiola is de aanwerving van die nieuwe (vleugel)verdedigers cruciaal op weg naar succes. De Catalaan wil een systeem spelen met drie centrale verdedigers en backs die de hele flank kunnen belopen. Een manier van spelen die in de voorbereiding al succesvol bleek met drie opeenvolgende overwinningen, tien gemaakte doelpunten en slechts één tegentreffer. Als centrale man in de driemansdefensie is er ook een belangrijke rol weggelegd voor Vincent Kompany. Vorig seizoen stonden de verdedigers van City vaak te bibberen op hun benen als ze moesten uitvoetballen. Met de rust die een fitte Kompany overbrengt op zijn ploegmaats – iets wat eind vorig seizoen al tot uiting kwam –, lijkt dat probleem nu minder van tel te zijn. “De aanpassing aan het nieuwe systeem verloopt vlot”, vertelt Kompany. “We hebben genoeg kwaliteit in onze ploeg om alle systemen aan te kunnen. Dus dit komt ook wel in orde.”

Flitsen

Als het nieuwe systeem ook in wedstrijden met inzet een succes wordt, kan het een heel mooi seizoen worden voor Manchester City. Want vorig seizoen speelde het bij momenten al flitsend voetbal. Het aanvallend compartiment bulkt van het talent. Ga het rijtje maar af: Kevin De Bruyne, Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Leroy Sané, David Silva, Raheem Sterling, Bernardo Silva... Zij zullen de ballen er wel in prikken. Als dan Kompany en co. er dit seizoen wel in slagen om het slot op de deur te houden, is de kans groot dat een seizoen zonder prijs een accident de parcours blijft voor Pep Guardiola.