Op bezoek in het piepkleine Guingamp, waar de goddelijke Neymar zondag debuteert met PSG

Als Het Attest vanavond voor middernacht binnen is, ­debuteert Neymar jr. met PSG zondagavond in de Ligue 1. In Guingamp, godbetert, een ‘dorp’ met 7.300 inwoners. Door de komst van de Parijse zonnekoning is En Avant plots wereldnieuws, maar Bretoenen maken zich niet snel druk. “Een miljard mensen zullen ons leren kennen. Maar eerlijk: tout le monde est calme.”

