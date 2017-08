Anderlecht wil het spel keihard spelen en gaat in de tegenaanval: “Met Svilar praten we alleen nog via advocaten”

De strijd tussen Anderlecht en Mile Svilar (17) wordt steeds bitser. De jonge doelman diende een doktersbriefje in en dreigt met de wet van ’78 om zijn contract te verbreken omdat hij niet in aanmerking komt als eerste keeper. Paars-wit lichtte net eenzijdig de optie in dat contract waardoor Svilar vastligt tot 2019 en hij alleen voor een grote som weg kan. Herman Van Holsbeeck gaat het spel keihard spelen.

Vader Ratko Svilar dicht zijn zoon meer talent toe dan Thibaut Courtois en prent Mile constant in dat hij nu al in de basis moet staan bij Anderlecht. René Weiler vindt de doelman daarvoor niet klaar en sindsdien leven alle partijen op voet van oorlog. Svilar diende deze week een doktersbriefje in om niet te moeten trainen.

“Ik heb meer problemen met Svilar dan met de toppers Kara, Dendoncker en Tielemans samen”, zegt Herman Van Holsbeeck zuchtend. “Mijn bureau staat altijd open, maar op dit moment is er geen dialoog meer met de Svilars. Er wordt alleen nog gepraat via advocaten. Ontgoochelend. In de fond ben ik een verzoenende figuur, maar als ik voel dat de tegenpartij geen greintje begrip meer toont, kan ik gemeen zijn. Héél gemeen.”

Svilar wil vertrekken, maar Anderlecht vraagt 5 miljoen euro en een groot percentage op doorverkoop. Daar wijkt Van Holsbeeck niet van af. De keeper dacht ook dat hij nog maar één jaar contract had, maar RSCA lichtte eenzijdig de optie in die verbintenis. “De bond bevestigde ons dat Mile vastligt tot 2019. Hij dreigt nu met de wet van ’78 om zijn contract op te zeggen, hij doet maar. Anderlecht zal blijven bestaan, hoor. Voor de rest levert het alleen maar verliezers op. Ook voor zijn carrière. Svilar moet goed beseffen dat wij in de sterkste positie zitten en dat hij finaal toch met ons rond de tafel zal moeten.”

De clan Svilar verwijt paars-wit vooral dat het de belofte niet nakomt dat Mile dit seizoen al zijn kans zou krijgen als eerste doelman. “Ja, dat ik heb ik gezegd”, geeft Van Holsbeeck toe. “Daarvoor deed ik ook Proto weg, huurden we Rubén zonder aankoopoptie... Maar als de hele sportieve staf oordeelt dat Mile er niet klaar voor is, dan is een uitleenbeurt misschien beter, niet? Weiler heeft het Mile twee weken geleden heel duidelijk uitgelegd. Dat was top. Maar als je natuurlijk denkt dat je op je zeventiende zekerheid moet hebben om hier nummer één te zijn, tja...”

Stilte in kamp Svilar

Dat Svilar talent heeft, daar twijfelt Anderlecht trouwens niet aan. Maar hij mist wel nog body. Vraag is natuurlijk hoe paars-wit de zaak gaat oplossen. Toch niet voor de rechtbank? Van Holsbeeck lijkt eerder aan te sturen op een definitief vertrek.

“Als er al een doktersbriefje wordt ingediend en als Svilar een duidelijk scenario in zijn hoofd heeft... Dan zijn er geen honderd oplossingen, hè. We gaan hem niet blokkeren, maar we gaan wel onderhandelen tot de elastiek bijna breekt. Vanaf zijn twaalfde heb ik zoveel gedaan voor die jongen en nu valt dit voor. Roef zit er ook door geblokkeerd en straks moet ik misschien nog een nieuwe derde keeper halen.”

Toen wij vader Ratko probeerden te bereiken voor een reactie, nam zijn vrouw op. Die wilde niets op de spits drijven: “De situatie is erg delicaat. Het is beter dat we niet reageren.”