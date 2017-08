CLUBNIEUWS. AA Gent duwt door voor Van Damme, Anderlecht “laatste optie” voor Vermaelen, klagende Bölöni

AA Gent doet er alles aan om Jelle Van Damme weg te halen bij LA Galaxy, terwijl Thomas Vermaelen echt wel veraf lijkt voor Anderlecht. Ondertussen zijn er nog steeds vier spelers van Antwerp die niet speelgerechtigd zijn. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s duwen door voor Van Damme

AA Gent doet er alles aan om Jelle van Damme binnen te halen. Het is niet zeker dat de 33-jarige verdediger LA Galaxy mag verlaten en ook Antwerp wil hem binnenhalen, maar algemeen directeur Michel Louwagie doet er alles aan opdat hij voor Gent zou kiezen. “Het is iets wat hangende is”, zegt coach Hein Vanhaezebrouck over het dossier-Van Damme. “Maar ga ik niets zeggen over zaken die niet afgerond zijn. En eerlijk, ik weet ook niet hoe het precies zit.”

In Israël is er van Maccabi Haifa concrete interesse voor Rami Gershon, die bij een mogelijke komst van Van Damme weg zou kunnen. Maar de verdediger revalideert nog steeds van een knieblessure en AA Gent misliep al twee uitgaande transfers – Foket en Neto – door de medische tests. Voorzichtigheid is dus geboden. Israëlische media melden ook interesse van Maccabi Tel Aviv.

De volgende thuiswedstrijd van AA Gent gaat door op zondag 27 augustus en dan zullen de Buffalo’s Anderlecht in een uitverkochte Ghelamco Arena ontvangen. Vermits AA Gent geen Europese wedstrijden meer afwerkt, hoeft de club dit seizoen ook geen maximumgrens te respecteren om de UEFA ter wille te zijn bij Europa League-wedstrijden en daardoor zijn er terug enkele plaatsen vrijgekomen voor potentiële nieuwe abonnees. Ondertussen blijft de club ook nieuwe businessklanten verwelkomen, de aantrekkingskracht van de Ghelamco Arena blijft dus duidelijk onveranderd sterk.

ANDERLECHT. “Laatste optie voor Vermaelen”

De transfermarkt is nog drie weken open en Anderlecht zoekt vooral nog een centrale verdediger. Wordt dat Thomas Vermaelen? “Het wordt moeilijk”, aldus Van Holsbeeck. “Ik voel dat Anderlecht voor Vermaelen de laatste optie is. Ergens is dat logisch als je speler van Barcelona bent en je voor AS Roma en Arsenal hebt gevoetbald. Maar wij kunnen niet tot 31 augustus op Vermaelen wachten. Na 15 augustus willen wij trouwens ook geen sterkhouders meer laten gaan. Dat geldt nog meer voor Dendoncker dan voor Kara, want met die laatste zijn afspraken gemaakt. Maar we onderhandelen met hem om langer te blijven en hij is geen speler die naar Brighton zal gaan. Kara weigerde zelfs Lille omdat hij hier Champions League speelt en de patron van de defensie is.”

Van Holsbeeck zoekt ook nog oplossingen voor Hamdi Harbaoui en Diego Capel. Voor Capel was er bijna een overeenkomst met Panathinaikos, maar die deal sprong nog af.

ANTWERP. Vier spelers nog steeds niet speelgerechtigd

Antwerp officialiseerde gisteren de transfer van Nader Ghandri (3 seizoenen plus optie), maar de Tunesiër is zondag tegen Genk nog niet speelgerechtigd. In totaal heeft Antwerp zelfs vier spelers – naast Ghandri ook nog Sall, Domingues en Stojanovic – waarvoor het noodgedwongen wacht op de goedkeuringen om ze speelgerechtigd te krijgen. De aanvraag van hun werkvergunning sleept daardoor aan en de club kan alleen maar wachten.

Dat betreurt Antwerp-trainer Laszlo Bölöni. “Ik stel vast dat er clubs zijn die een speler in anderhalve dag speelgerechtigd krijgen en bij ons duurt dat veel langer”, klinkt het. “Er loopt hier al drie weken een Braziliaan (Domingues, nvdr.) rond en dat papierwerk blijft maar aanslepen, terwijl voor andere clubs zoiets geregeld kan worden in anderhalve dag. België is blijkbaar geen land zoals alle anderen. Voor mensen die in het noorden wonen, zijn er andere regels dan voor die in het zuiden. Ik zou aan de liga willen vragen om die dingen wat beter op mekaar af te stemmen. Het lijkt wel dat er sommige ploegen voorgetrokken worden ten opzichte van andere. Maar de wet zou toch voor iedereen hetzelfde moeten zijn? Het is niet normaal dat er clubs zijn die meer rechten hebben.”

Het is nog afwachten of Jannes Vansteenkiste speelklaar geraakt voor de wedstrijd van zondag tegen Genk. De linksachter ondervindt nog last aan de knie en trainde gisteren individueel. Moustapha Sall was na twee dagen terug op de club nadat hij wat administratieve zaken moest regelen en volgde een individueel programma om conditioneel op punt te komen. De Tunesische verdedigende middenvelder Nader Ghandri tekende een contract voor drie seizoenen met optie op een extra seizoen. Hij krijgt het rugnummer 19, dat hij overneemt van Bjorn Vleminckx.

CLUB BRUGGE. Izquierdo wacht nog op groen licht

Op een werkvergunning is het sowieso nog wachten tot minstens volgende donderdag, maar ook betreffende zijn medische testen was er gisteren geen nieuwe update rond José Izquierdo. Club Brugge kondigde daarom het princiepsakkoord dat er is tussen de clubs nog steeds niet aan. Niet dat dit alles op de helling plaatst. Izquierdo mag dan af en toe langs de kant staan met een kleine blessure, op sportief vlak vertoont zijn lichaam geen onoverkomelijke gebreken. Brighton & Hove Albion hoopt de Colombiaan sowieso pas vanaf volgend weekend speelklaar te krijgen. Dan trekt het naar Leicester, het veld waarop Izquierdo al trefzeker was in de Champions League.

EUPEN. Leye steeds dichter

De transfer van Mbaye Leye naar Eupen is bijna afgerond. Zowel op clubniveau als tussen Leye en Eupen is een akkoord nabij. Zulte Waregem vroeg aanvankelijk 500.000 euro voor de 34-jarige spits die zichzelf onmogelijk had gemaakt op de club na een vlijmscherp interview. Het is onduidelijk of Essevee dat bedrag ook volledig zal opstrijken. Beide clubs weigeren voorlopig alle commentaar over de zaak. Bij Eupen moet Leye een voorbeeldfiguur worden voor de vele jonge Afrikaanse spelers uit de Aspire Academy. Zelf ziet de ervaren spits die nieuwe rol helemaal zitten.

GENK. Pozuelo weer in de kern?

Albert Stuivenberg maakt pas zaterdag zijn wedstrijdkern bekend voor Antwerp. Hij liet gisteren in het midden of Pozuelo na maanden afwezigheid klaar is voor een selectie. Ingvartsen kende een kleine terugval op training maar komt, net als Nastic en Heynen, in aanmerking voor een basisplaats. RC Genk verhuurt linksachter Christophe Janssens (19) voor één seizoen (zonder optie) aan de Nederlandse tweedeklasser MVV. Janssens mocht vorig seizoen met drie korte invalbeurten enkele keren proeven van het grote werk. Een blessure verstoorde zijn voorbereiding. Hij lag op linksachter ook in de weegschaal lag met Uronen, Nastic én Khammas.

KV KORTRIJK. Bruzzese twee maanden out

Sebastien Bruzzese blesseerde zich vorige week dinsdag op training aan de heupbuiger en onderging gisteren een scan, hij is twee maanden out. Galens komt op de bank en de jonge Moise reist mee als derde doelman. Ook D’Haene is zoals verwacht out. Na Azouni vorige week neemt Anastasiou nu ook Makarenko voor het eerst op in de wedstrijdselectie. Kagelmacher is er nog niet bij, Kagé keert na zijn blessure voor het eerst terug. Het ziet ernaar uit dat dezelfde elf zullen starten van de vorige twee weken.

KV MECHELEN. Vitas mist clash tegen ex-club Gent

Bij KV Mechelen geen Uros Vitas. De centrale verdediger, de voorbije weken bankzitter, heeft te veel last van de heup en past voor de match tegen ex-club AA Gent. “Hij voelde eind vorige week al iets, beet nadien door, maar haakte woensdag toch af. Nadien trainde hij niet meer”, zegt trainer Yannick Ferrera. “Er is volgens de echo geen spierletsel, maar hij voelt wel nog iets. Hopelijk is hij snel terug.” Vitas wordt in de selectie vervangen door jonkies Smolders en De Bie.

KV OOSTENDE. Berrier, Zivkovic en Rezaeian out, Musona onzeker

Voor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren moeten KV Oostende en coach Yves Vanderhaeghe enkele belangrijke (offensieve) pionnen missen. Zo zijn Berrier (hamstrings), Zivkovic (voet) en Rezaeian (voet) zeker out. Over Musona (hamstrings) zijn er nog twijfels. De aanvaller zit wel in de brede selectie, maar valt vanavond mogelijk nog af. Rajsel (knie) is nog maanden out. Siani, die aast op een vertrek, keert terug uit schorsing na zijn rode kaart tegen Moeskroen. Sébastien Delférière leidt de wedstrijd.

LOKEREN. Kehli valt geblesseerd af

Kersvers Lokeren-trainer Peter Maes kan in zijn eerste wedstrijd geen beroep doen op Samy Kehli. De Franse nieuwkomer liep een lichte verrekking op en werd uit voorzorg niet geselecteerd. Er wel opnieuw bij: Mario Ticinovic en Bob Straetman. De Kroatische rechtsachter aasde de voorbije weken op een transfer, maar behoort dus voor het eerst opnieuw tot de kern. Jongeling Bob Straetman was in het begin van het seizoen geblesseerd, maar viel vorige week net naast de selectie. Mohamed Ofkir en Killian Overmeire werken intussen verder aan hun revalidatie.

STANDARD. Belfodil keert terug in de kern

Nadat hij vorige week tegen KRC Genk (2-1-zege) ontbrak, keert Standard-vedette Ishak Belfodil (25, foto) dit weekend terug in de wedstrijdkern. “Ik ben blij met wat hij deze week op training heeft laten zien”, aldus Sa Pinto.

“Belfodil is een van onze opties.” Bij Standard ontbreekt dus enkel Ryan Mmaee. Het negentienjarige talent is ziek.

STVV. Vetokele weken aan de kant

De dijbeenblessure die Igor Vetokele opliep tegen AA Gent blijkt ernstiger dan verwacht. Een MRI bracht een scheurtje aan het licht, wat betekent dat de spits langere tijd aan de kant zal staan. O’Loughlin heeft al enkele dagen zijn basisploeg in het hoofd, maar laat niet in zijn kaarten kijken. Door de schorsing van Dussaut moet hij met een alternatief komen in de verdediging. De Norre depanneerde tegen Zulte Waregem als flankverdediger, maar mogelijk grijpt O’Loughlin terug naar een vijfmansdefensie en dus zijn er mogelijk ook eerste basisplaatsen voor Goutas en Charisis. Gueye speelt met een infiltratie.

WAASLAND-BEVEREN. Laatste match voor Gano?

De wedstrijd tegen KV Oostende kan voor spits Zinho Gano weleens de laatste wedstrijd zijn die hij voor Waasland-Beveren speelt. Op de Freethiel weten ze ondertussen dat er heel veel interesse is voor de Belgische aanvaller en dat de kans steeds groter wordt dat er een buitenlandse club de afkoopclausule in zijn contract op tafel legt. Er was al interesse uit Griekenland, Turkije en Rusland, maar omdat Gano daar zelf niet naar toe wil, ging dat niet door. Maar nu ook ploegen uit grotere competities als Spanje, Portugal en Engeland komen aankloppen, lijkt een vertrek heel waarschijnlijk.

Waasland-Beveren-coach Philippe Clement kan nog steeds geen beroep doen op de langdurig geblesseerden: Floriano Vanzo, Niels De Schutter en Ronnie Schwartz. Het drietal werkt intussen hard aan hun revalidatie. Chelsea-huurling Victorien Angban behoort wel voor het eerst tot de wedstrijdkern. De 20-jarige Ivoriaanse middenvelder sloot begin deze week aan bij de groep.