Vrouw (37) raakt zwaargewond bij crash tegen boom

Edegem / Wilrijk - Een vrouw van 37 uit Antwerpen is vrijdagavond zwaargewond geraakt toen ze op de Prins Boudewijnlaan in Edegem met haar auto tegen een boom terechtkwam.

De dame reed in de vroege avond richting Antwerpen toen ze om onverklaarbare reden van haar baanvak afweek. Dat gebeurde iets voor het kruispunt met de R11, op de grens met Wilrijk. De dame zat gekneld in haar voertuig en de brandweer kwam ter plaatse om haar te bevrijden. De politiezone Hekla voorzag in een plaatselijke omleiding.

Het slachtoffer verkeerde nooit in levensgevaar, maar werd ernstig gewond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. Er was niemand anders bij het ongeval betrokken. Waarom de dame zo plots van haar baanvak afweek, is voorlopig onduidelijk.