Opnieuw “superdruk” fileweekend op de wegen naar het zuiden

Wie met de auto naar het zuiden trekt of terugkeert krijgt opnieuw een “superdruk weekend” voor de kiezen, zo meldt Touring. De files zijn al gestart en zwellen aan.

“Dit wordt in Europa opnieuw een superdruk weekend met topdrukte zowel voor het vertrek als voor de terugkeer”, aldus Touring. Voor het vertrekkend verkeer is er een piek tussen 9 en 13 uur.

In Frankrijk is het na 7 uur al volop aanschuiven in de Rhônevallei, met 50 kilometer file tussen Lyon en Valence. Ook richting het noorden zijn er reeds files op de A9/A7 van Spanje naar Orange-Lyon. Elders is het erg druk met hier en daar wat vertraging.

Voor Duitsland staat al erg druk verkeer op het menu met hier en daar files op de A3 Keulen-Frankfurt-Nürnberg-Passau en vooral op de A8 tussen München en Salzburg richting zuiden. Ook voor de terugkeer zijn er wat files.

In Zwitserland zijn er vertragingen aan de St-Gothardtunnel. Momenteel staat daar twee kilometer file richting zuiden of een wachttijd van 20 minuten.

In Oostenrijk tot slot staat er file op de A10 Salzburg-Villach ter hoogte van de Tauerntunnel richting zuiden. Op de A11 van Slovenië naar Villach is er reeds file voor het terugkerend verkeer. Voorts vertragingen aan de grensposten met Duitsland door verscherpte politiecontroles, vooral ter hoogte van Salzburg.