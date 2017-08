Terroristen hebben nieuw doelwit op het oog “om makkelijk grote vernielingen aan te richten”

Archiefbeeld: een herdenking van de aanslag op de treinen in Madrid van 2004, die werd opgeëist door al-Qaeda. Foto: AFP

Het feit dat de veiligheidsmaatregelen op luchthavens de voorbije jaren alleen maar strenger zijn geworden, doet de terreurorganisaties het geweer van schouder veranderen. Terwijl Islamitische Staat (ISIS) haar leden al langer oproept om aanslagen te plegen met (vracht)wagens, geeft al-Qaeda in een nieuw magazine nu ‘tips’ over hoe je een trein moet laten ontsporen.

De zeventiende uitgave van ‘Inspire’, het Engelstalige magazine van al-Qaeda dat verschijnt op het Arabische schiereiland, kreeg de titel ‘Train Derail Operations’ mee. Binnenin wordt uitleg gegeven over de verschillende manieren waarop terroristen een trein kunnen laten ontsporen en zo veel mogelijk slachtoffers maken.

De terreurorganisatie zou het artikel volgens het Middle East Media Research Institute (MEMRI) gepromoot hebben op Telegram, een app voor gecodeerde berichten. “In een videotrailer wordt uitgelegd hoe makkelijk het is om een trein te laten ontsporen, welke courante materialen je ervoor nodig hebt, hoe moeilijk het is voor de speurders om zo’n aanslag te voorkomen...”, aldus het MEMRI.

Vooral de Verenigde Staten worden geviseerd: het land wordt meermaals genoemd in de trailer en er worden zelfs quotes aangehaald van Amerikaanse overheidsinstellingen die het hebben over de kwetsbaarheid van de spoorwegen.

Zelfgemaakt apparaatje

ISIS roept haar militanten al langer op om aanslagen te plegen met (vracht)wagens. Zo vielen er al tientallen doden bij terreurdaden in Nice, Berlijn en Londen. Al-Qaeda lijkt zich nu te gaan richten op aanslagen met treinen. De Verenigde Staten bevatten meer dan 160.000 kilometer sporen, maar het nieuwe artikel lijkt zich voorlopig op alleen op de ondergrondse treinen te richten. “Als ook treinen op de prioriteitenlijst van de terroristen komen, is eigenlijk elke vorm van transport een mogelijk risico”, aldus het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid.

In de trailer is tot slot nog een zelfgemaakt apparaatje te zien waarmee je een trein zou kunnen laten ontsporen. “Makkelijk om ineen te knutselen, gemaakt van alledaagse voorwerpen, heel moeilijk om te verwijderen eens aangebracht. In staat om grote vernieling toe te brengen aan de westerse economie”, wordt er gezegd.

“Comeback”

Al-Qaeda was de voorbije jaren wat in de schaduw beland van Islamitische Staat (ISIS), maar beweert nu “een comeback” te maken. Er werden nieuwe verbonden gesmeed in Noord-Afrika, er wordt ook meer gebruikgemaakt van sociale media en de terreurorganisatie heeft ook het idee van een herhaling van 9/11 nog niet opgegeven.