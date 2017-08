Koppel checkt camera van hun huis terwijl ze op vakantie zijn, en ziet dan deze beelden

Voor een Brits koppel uit Streetly is hun vakantie in mineur geëindigd. Donna en Nathan hadden net hun kinderen in bed gestopt in het hotel, toen ze op hun smartphone een bericht kregen. Via een app gelinkt met hun bewakingscamera thuis, zagen ze hoe een dief hun huis binnendrong.

“Het was verschrikkelijk”, vertelt Donna. “Je ziet het voor je ogen gebeuren en je kan niets doen! Ik wou schreeuwen, maar het lukte niet.”

Het koppel belde meteen de politie en ook een schoonbroer, die bij hen in de buurt woont. Die arriveerde eerder dan de politie en ging meteen op onderzoek uit. Hij hoorde de dief nog wegvluchten, maar het was te laat. Er waren inmiddels al een boel kostbare bezittingen van Nathan en Donna gestolen, waaronder een Rolex en gouden juwelen, maar ook paspoorten en de trouwring van de vader van Nathan. “Die ring heeft grote sentimentele waarde voor ons…”, aldus Donna. Ze had de beelden liever niet gezien: “Ze komen zomaar bij je binnen en pakken wat ze willen! En dat in enkele minuutjes tijd. De gevolgen zijn zo groot!”

Zeker op de kinderen heeft de inbraak een grote indruk nagelaten. “Ze durven niet meer in hun eigen bedjes slapen en komen daarom nu bij ons in bed.” vertelt Donna, die beelden van de dief op Facebook plaatste.