A.S. Adventure trekt naar Duitsland

De Belgische outdoorketen A.S. Adventure neemt haar Duitse sectorgenoot McTrek over en zet zo haar eerste stappen in Duitsland. Dat melden De Tijd en L’Echo. De Duitse keten telt 39 winkels, voornamelijk in het westen van Duitsland, en verkoopt ook online.

A.S. Adventure zou voor de overname zowat 38 miljoen euro betalen. De CEO van McTrek bijft aan boord en wordt ook aandeelhouder van de A.S. Adventure-groepen. De huidige aandeelhouders zijn het investeringsfonds PAI (85%) en het management onder leiding van CEO Frederic Hufkens (15%).

Duitsland is voor A.S. Adventure de zevende markt. De groep heeft al winkels in de Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met de nieuwste aanwinst erbij, komt het aantal winkels op 256. Daarvan zijn er circa 40 in België. CEO Hufkens ziet vooral in Frankrijk nog potentieel voor uitbreiding.