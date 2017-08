Lukaku samen met Ibrahimovic in de spits bij Man United? Mourinho geeft een klaar en duidelijk antwoord

De geruchten doen al een tijdje de ronde dat Zlatan Ibrahimovic toch nog graag een jaar langer in Europa wil blijven voetballen. En dan het liefst van al bij Manchester United. José Mourinho bevestigde vrijdag dat de Red Devils werken aan een terugkeer van de bijna 36-jarige aanvaller.

Ibrahimovic werkt hard aan zijn terugkeer van een zware knieblessure die hij afgelopen seizoen opliep in de Europa League tegen Anderlecht. Zijn contract bij de Engelse topclub werd in onderling overleg ontbonden en er werd verwacht dat de Zweed richting de Amerikaanse MLS zou trekken. Zlatan wil in december weer fit zijn en dan echter terugkeren naar Old Trafford.

“Hij is geblesseerd op dit moment en heeft tijd nodig om te revalideren”, aldus Mourinho. “Hij is dus niet klaar om morgen te spelen. Het is ook niet dringend voor ons of iets waarvan je wanhopig verwacht dat het snel rond geraakt. Het is echter duidelijk dat hij heeft getoond dat vorig seizoen niet genoeg was voor hem. Hij denkt dat hij beter kan. Hij wil voetballen op het hoogste niveau en dus zijn we in gesprek met hem om te kijken of hij terug kan komen naar United voor de tweede helft van het seizoen.”