Vrijdag is het nieuwe seizoen in de Eredivisie op gang getrapt met een wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht. De bezoekers wonnen vlot met 0-3, mede dankzij twee doelpunten van onze landgenoot Cyriel Dessers. De NOS was er natuurlijk bij voor de verslaggeving maar verslaggever Joep Schreuder kreeg meteen een koude douche te verwerken. Letterlijk dan, toen hij de volle laag kreeg van de sproeiers...