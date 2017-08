Monika ging zo ver in haar bedrog dat ze dokters overtuigde om een hersenoperatie bij haar perfect gezonde zoontje uit te voeren

Een mama wordt ervan beschuldigd de chronische ziekte van haar driejarig kleutertje verzonnen te hebben. Ze deed het zo overtuigend, dat dokters hem tot tweemaal toe aan zijn hersenen opereerden.

Monika Burgett, een 39-jarige moeder uit het Amerikaanse Texas, moest vorige week voor de rechtbank verschijnen. Haar verhaal is weerzinwekkend. Zo vertelde dokter Robert Shapiro hoe de vrouw - die zichzelf ook voordeed als arts - het hele team ervan overtuigde om haar drie jaar oude zoontje Jackson te behandelen met opioïden, zware pijnstillers, zoals oxycodon en methadon.

Dat was nog niet alles. Terwijl ze de dokters op gruwelijke wijze misleidde, gebruikte ze een hartverscheurende foto van haar zoontje, kaalgeschoren en met een voedingssonde in de neus, om duizenden dollars op te halen via crowdfunding. Uiteindelijk haalde ze met twee GoFundMe-pagina’s meer dan 40.000 dollar op (34.000 euro, red.).

Foto: Facebook

Familie

Bizar genoeg overtuigde Burgett ook haar familie, waaronder haar zus en echtgenoot, ervan dat de jongen doodziek was. Ze startte zelfs mee een blog op voor moeders die arts zijn, samen met een voedingsdeskundige en natuurwetenschapster die haar ook volledig geloofde.

Uiteindelijk ontdekten dokters dat de vrouw loog over de symptomen van de jongen en dienden ze een klacht in wegens kindermishandeling. Maar op dat moment had de jongen al talloze onnodige behandelingen ondergaan in verschillende klinieken over heel Amerika. Jackson werd in maart 2016 bij zijn moeder weggehaald en in een pleeggezin geplaatst. Na een week was de intussen vijf jaar oude jongen weer helemaal opengebloeid.

Foto: Facebook

Leven als terminale

“Dit kind kreeg een leven van sedatie toebedeeld. Met tubes in zijn neus en gezicht, tubes in zijn ingewanden en maag”, aldus de assistent van de aanklager op het proces. “Iedereen geloofde dat hij kanker had en terminaal was.”

Burgett zelf ontkent de beschuldigingen en beweert dat Jackson, die op 25 weken werd geboren en dus prematuur was, de behandelingen echt nodig had. De jongen woont intussen bij zijn vader in Texas.