Noord-Korea waarschuwt de VS: “Er staan 3,5 miljoen mensen klaar om wraak te nemen”

Bijna 3,5 miljoen arbeiders, partijleden en soldaten hebben zich gemeld als vrijwilliger om te dienen in het leger. Dat meldt de officiële krant van Noord-Korea zaterdag. “En ze staan allemaal klaar om wraak te nemen op de Verenigde Staten”, klinkt het alweer dreigend.

Zich gematigder opstellen? Dat het niet in de natuur van Donald Trump ligt, werd eerder deze week al duidelijk toen hij liet weten dat de VS klaar was voor militair ingrijpen. “Alles staat paraat, locked and loaded, voor het geval dat Noord-Korea onverstandig handelt.” De Amerikaanse president weigerde ook zijn opmerkelijke “vuur en furie”-uitspraak terug te nemen. “Integendeel, misschien waren mijn uitspraken over Noord-Korea niet krachtig genoeg”.

Dictator Kim Jong-Un. Foto: EPA

“Klaar om wraak te nemen, vele duizenden keren”

Ook Noord-Korea wil echter van geen wijken weten. Na eerdere dreigementen om raketten op het Amerikaanse eiland Guam af te vuren, gooit staatskrant Rodong Sinmun zaterdag nog meer olie op het vuur. “Bijna 3,5 miljoen inwoners - arbeiders, studenten, partijleden en oud-soldaten - hebben gemeld dat ze zich (opnieuw) als vrijwilliger bij het leger willen aansluiten”, luidt het onder meer. Die toeloop zou er gekomen zijn na een bericht van het nationale persagentschap KCNA waarin de sancties van de VN (opgelegd na de vele rakettesten) veroordeeld werden

“Al onze burgers zijn klaar om wraak te nemen tegen de VS, en dat vele duizenden keren”, aldus de krant. “Op 9 augustus alleen kwamen er liefst 89.000 jonge mannen zich melden in één provincie.”

Op woensdag verzamelden tienduizenden Noord-Koreanen nog op het Kim Il-Sung-pleun in hoofdstad Pyongyang, ook al uit protest tegen de opgelegde sancties.

Foto: AP

China roept op tot kalmte

De Chinese president Xi Jinping heeft vrijdagavond in een telefoongesprek aan Trump gevraagd om “woorden en daden” te vermijden die de spanning met Noord-Korea zouden “verergeren”. Volgens Washington moet Noord-Korea de “provocaties” stoppen.