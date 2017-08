Ex-ploegmaats Teixeira en Scholz oog in oog tijdens STVV-Standard

Een jaar lang was Jorge Teixeira (30) centrale verdediger bij Standard. Na een tussenstap bij Charlton is de Portugees nu volwaardig Kanarie. Uit zijn periode op Sclessin hield hij zijn Luikse vriendin over en met ex-teammaat Alexander Scholz een vriend voor het leven. “Zondag net voor de aftrap zal ik Scholz succes wensen. Maar dat zal dan wel fake zijn.” De 24-jarige Deen zal daar zijn schouders voor optrekken. “Het is de eerste keer dat ik tegen iemand speel met wie ik het zo goed kon vinden.”