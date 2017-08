Ze kreeg per ongeluk een vreselijke e-mail van haar baas en nam meteen ontslag. Dit stond erin

Een vrouw die van haar baas een e-mail kreeg die niet voor haar bestemd was, twijfelde geen moment. De inhoud was zo seksistisch en zo ongepast, dat ze meteen haar ontslag indiende. De e-mail postte ze op Facebook, waar hij meteen viraal ging.

Rosette Laursen werkte als assistente bij een castingbureau in het Amerikaanse Hollywood. Omdat ze op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wilde deelnemen aan een mars voor vrouwen, vroeg ze haar baas in een mailtje of ze een dag vrij kon nemen.

Het antwoord dat haar mannelijke leidinggevende op de e-mail gaf, was niet voor haar bedoeld. De mail was bedoeld voor haar twee mannelijke collega’s, maar ging per ongeluk naar het volledige team. “Meen je dit nu?”, stond er te lezen. “Op het einde van het pilot season (de periode van het jaar waarop vaak pilootafleveringen van nieuwe reeksen worden getoond, red.). Iemand zou haar vagina moeten dichtnaaien. Ik neem nooit nog een vrouw aan.”

Foto: Facebook

Maar dat was nog niet alles. “Geen bonus voor wie staakt of vroeg vertrekt in het pilot season. Niemand betoogt in de showbizz en we zijn allemaal tegen Trump. En vrouwen worden wel degelijk als divers beschouwd en ingeschakeld als schrijver of regisseur.”

Foto: Facebook

De beledigingen gaan nog een tijdje verder, tot de man dan toch tot inkeer lijkt te komen. Maar ook in zijn ‘verontschuldigingen’ schuwt hij de extremen niet.

“Sorry dat ik als een vrouwenhatende eikel overkwam. Ik moest gewoon wat stoom aflaten en het was niet de bedoeling om op ‘Reply all’ te klikken. Ik ben een klootzak. Als je terugkomt, kunnen we Nazi-dodenkamp spelen. Je mag me slaan en in de oven steken. Of mij kool voeren en in de douche opsluiten. Het spijt me echt.”

Foto: Facebook

Laursen kon de verontschuldigingen niet smaken en antwoordde met “Ik neem mijn ontslag”.

“Een van mijn mannelijke collega’s, die uiteraard besefte dat hij het in de toekomst zonder vrouwelijke collega moest doen en dus veel meer werk zou hebben, probeerde me nog terug te halen door te zeggen dat het een grapje was”, schrijft ze op Facebook.

“Mijn collega’s werkten er al jaren en ik denk gewoon dat ze stilaan ongevoelig zijn geworden voor zijn gedrag. Ze zijn op een punt beland waarop de lijn tussen het normale en het onaanvaardbare is verdwenen.”

“Dat is jammer, want ik schoot goed met hen op. Maar ik begrijp welke psychologische effecten iemand in een machtspositie kan hebben op de rest van het team.”

“Om te lachen”

Toch heeft ze ook positieve dingen over haar ex-baas te vertellen. “Hij kon echt erg zijn. Maar soms was hij ook echt cool en leuk en lief. Dat maakt het zoveel moeilijker om uit deze situaties te geraken. Maar los van al zijn kwaliteiten, riep hij vaak de verschrikkelijkste dingen.”

“Hij noemde zijn werknemers ‘achterlijke klootzakken’ en schreeuwde dat vrouwen nooit vrienden zijn. En dan begon het stilaan te dagen dat hij misschien toch wat te ver was gegaan en zei hij ‘Het was maar om te lachen’.”

Laursens post werd meer dan 1.000 keer gedeeld en kreeg heel wat reacties van steun. Benieuwd of de baas in kwestie na al deze aandacht nog even luid zal blijven roepen.