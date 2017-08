Vrouw die op een jaar tijd van maat XL naar S gaat verklapt haar geheim

Tiffany, een 25-jarige single mama van twee, woog een jaar geleden nog meer dan honderd kilo. Ze voelde zich op den duur zodanig depressief en miserabel dat ze besloot iets aan haar gewicht te doen. Vandaag weegt ze meer dan dertig kilo minder en voelt ze zich beter dan ooit. Toch ging ze niet naar de fitness en volgde ze geen dieet. Haar geheim? Geen snoep en frisdrank meer, maar ook lactose en gluten werden gebannen.

De Amerikaanse Tiffany, die haar gevecht tegen de kilo's documenteert onder de naam 'My Adventure to Fit', heeft op Instagram een voor- en nafoto gedeeld van een jaar geleden en nu. Op de ene foto draagt ze nog een maat large, op de andere is ze te zien in een maatje small. Ze verloor liefst meer dan dertig kilo en heeft daar zo haar eigen succesformule voor gevonden.

"Ik besloot om me honderd procent toe te leggen op het nooit meer eten van junkfood. Geen snoeprepen, frisdrank of soortgelijke dingen meer", vertelt ze. "Ik begon ook lactose- en glutenvrij te eten. Ik voel me beter dan ik me ooit heb gevoeld en heb geen uit de hand lopende hunkeringen meer."

Haar maaltijden bestaan tegenwoordig uit een shake 's morgens, wat mager vlees en groenten 's middags en een salade met kip voor 's avonds. Tussendoor snackt ze van worteltjes, appels en pindakaas en drinkt ze heel wat water. Ze doet thuis af en toe wat oefeningen, maar gaat niet naar de fitness.

Trager, maar beter

"Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen en het geeft me een doel in het leven. Ga niet op dieet, maar eet gezond en beweeg. Jezelf uithongeren of dieetpillen zijn misschien aanlokkelijk, maar werken niet op de lange termijn. Als je gewicht verliest op een correcte manier dan gaat het trager, maar leer dat dat oké is en geniet van het proces. Het is een reis, geen bestemming."

230 to 167!!! ???????? These pants have been through a lot ?? here's the picture version! #weightlosstransformation Een bericht gedeeld door Tiffany ??65 Pounds & Counting (@myadventuretofit) op 3 Aug 2017 om 8:38 PDT

I don't even recognize that person on the left anymore ?? This is a LIFESTYLE CHANGE. I didn't "diet" to get here. I simply changed my mind on the way I treat my body. Decide what it is you want and GO FOR IT! ?? #weightlosstransformation Een bericht gedeeld door Tiffany ??65 Pounds & Counting (@myadventuretofit) op 1 Aug 2017 om 5:01 PDT