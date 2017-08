Klopp heeft de knoop doorgehakt: start Mignolet als eerste doelman aan het seizoen bij Liverpool?

Liverpool neemt het zaterdagmiddag tijdens de eerste speeldag in de Premier League op tegen Watford. Naast de kwestie Philippe Coutinho moest coach Jürgen Klopp nog een knoop doorhakken: wie wordt zijn eerste doelman?

Het keepersvraagstuk vonden de Reds belangrijk genoeg om er officieel op de clubwebsite over te communiceren. Wie wordt het nu: Mignolet, Loris Karius of Danny Ward? “Het wordt Simon”, stelt Klopp. “Het was een strijd op het allerhoogste niveau tijdens de voorbereiding. Simon leek erg stabiel. Hij miste geen enkele training en had geen enkele slechte dag. Dat is cool. Hij heeft zeer veel zelfvertrouwen na het afgelopen seizoen. Hij is beter geworden en wil nog vooruitgang maken.”

“Op dit moment is Simon dus onze nummer één, Loris is nummer twee en Danny nummer drie. Dat is uiteraard geen beslissing voor de volgende twintig jaar. Er kunnen zoveel dingen gebeuren. Ik ben er echter van overtuigd dat als er iemand wegvalt met een blessure, we nog altijd goed zitten.”