Belg (31) opgepakt in Griekenland voor moord op leerkracht: slachtoffer werd gewurgd en na dood in cellofaan gewikkeld

Een 31-jarige Belg werd woensdag opgepakt in Griekenland op verdenking van een moord op een leerkracht in de omgeving van Parijs. Dat meldt persagentschap AFP op basis van een bron “dicht bij het onderzoek”. Het slachtoffer werd na de moord volledig in cellofaan gewikkeld.

Op 1 augustus vonden enkele Franse brandweermannen het levenloze lichaam van een 57-jarige technologieleerkracht in diens appartement in Aubervilliers, ten noorden van Parijs. Het slachtoffer, wiens handen achter zijn rug waren vastgebonden, was eerst op zijn bed gewurgd en vervolgens van kop tot teen gewikkeld in cellofaan. De kleedkamer die naar de slaapkamer leidt, werd in brand gestoken. Hoewel er geen sporen van inbraak waren, was de hele woning werd grondig overhoop gehaald. De dader of daders waren duidelijk naar iets op zoek geweest.

De speurders ontdekten dat het slachtoffer er vaak homoseksuele relaties “tegen betaling” op nahield en kwamen al snel op het spoor van een 29-jarige mannelijke prostitué, die meerdere overschrijvingen van de leerkracht had ontvangen. De twee zouden elkaar hebben leren kennen via een datingsite en na enkele vrijpartijen tegen betaling “echt verliefd” geworden zijn. Althans, dat verklaarde de 29-jarige verdachte, die dinsdag werd opgepakt in Frankrijk.

“Hij heeft hem vermoord, ik niet”

In zijn verhoren minimaliseert de prostitué zijn rol in de dood van de professor, hij steekt alle schuld op zijn Belgische kompaan. “Hij heeft hem vermoord, ik niet”, luidde het. Daarnaast zou de Belg ook na de moord nog naar het appartement zijn teruggekeerd, om te proberen om de bewijzen te vernietigen.

Het slachtoffer zou in de weken voor de moord tegen zijn jonge minnaar hebben opgeschept over een grote som verzekeringsgeld die hij zou hebben ontvangen. De twee zouden de man hebben bedreigd en meermaals hebben geslagen totdat hij zijn bankkaart en code opgaf. Op de dag van de moord en de komende dagen werd er meermaals geld van de rekening gehaald, goed voor een totaal van 5.500 euro.

Vakantie op Rhodos

Woensdag werd ook de Belgische verdachte, tegen wie Frankrijk een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd, opgepakt op het Griekse eiland Rhodos. De lokale politie kon de man, die volgens de Franse media in ons land bekendstaat voor meerdere gewelddelicten, verrassen in het hotel waar hij op vakantie was. Hij wordt momenteel vastgehouden in een Griekse cel en werd nog niet verhoord, maar zal wellicht snel aan Frankrijk worden uitgeleverd.