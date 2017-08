Tien vrijwilligers Pukkelpop geweigerd na screening

Hasselt - Meer dan 20.000 vrijwilligers werken elk jaar mee aan de opbouw, het verloop en de afbraak van Pukkelpop. Maar voor de editie van dit jaar werden er tien geweigerd na een screening door de politie van Hasselt. De reden daarvoor, wordt echter niet vrijgegeven.

Binnenlandse Zaken vraagt sinds vorig jaar aan festivals in ons land om alle medewerkers door de lokale politie te laten screenen. Wat ook gebeurde bij Pukkelpop. "Wij krijgen de lijsten van de medewerkers en vrijwilligers door van de organisatie en screenen iedereen", aldus Hasselts burgemeester Nadja Vananroye. "We hebben er uiteindelijk maar tien moeten weigeren."

De reden voor de weigering wordt niet bekendgemaakt, maar wie ooit in contact kwam met het gerecht voor drugshandel, verboden wapenbezit of terreur komt sowieso niet meer in aanmerking.

Eerder deze zomer ging het festival Tomorrowland nog een stapje verder met de screening. Niet alleen de medewerkers en vrijwilligers werden gescreend, maar ook alle festivalgangers.