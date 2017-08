Centje bijverdienen? Deze Vlaamse tweedehandsshop verkoopt jouw kleren

Twee Vlaamse zussen hebben een gat in de markt gevonden: een tweedehandswinkel op internet die jouw oude of overbodige kleren verkoopt. De spullen moeten wel leuk zijn en in goede staat. Het enige wat je moet doen is ze bij hen binnenbrengen. Voorts moet je je er niets van aantrekken, en je krijgt zelf de helft van de opbrengst.

De doorsnee vrouw zou niet eens de helft van de kleding dragen die in haar kast hangt, rekende het Britse online marktplatform On Buy uit. Dat is goed voor een bedrag van om en bij de 2.700 euro. Een hele smak geld dus voor zaken die je eigenlijk niet meer gebruikt en net daarom richtten Liesbet en Aagje Borms de online webshop met de veelbetekenende naam Closet Cleaning op.

Op de website worden kleding, schoenen, schoenen, handtassen, juwelen, accessoires en zelfs badmode aangeboden. Wie iets te koop wil aanbieden, neemt contact op met de zussen. Zij fotograferen het en zwieren het online. De opbrengst wordt uiteindelijk fifty-fifty verdeeld. In elk geval leuk om een centje bij te verdienen.