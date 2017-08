Drama tijdens safari: zakenvrouw sterft in armen van zoon na aanval nijlpaard

Ze was samen met haar familie op safari in Tanzania, toen het noodlot toesloeg. Een nijlpaard dook uit het niets op en viel de 75-jarige Carol Sue Kirken aan. De vrouw, een succesvolle Amerikaanse onderneemster, overleefde de aanval niet. “Carol Sue stierf snel, in de armen van haar zoon.”

“Onze geliefde Carol Sue is op 5 augustus overleden in Tanzania”, staat te lezen in het overlijdensbericht. “Ze was voor haar jaarlijkse vakantie met haar familie op safari gegaan in Afrika. Ze was de 75 al voorbij en zou zonder twijfel de 100 hebben gehaald ware het niet voor dit tragische ongeval. Carol Sue stierf snel, in de armen van haar zoon Robert. We zijn geschokt en diep betreurd door het plotse verlies van zo’n geweldige vrouw.”

Kirken was een succesvolle zakenvrouw die zich ook vaak inzette voor goede doelen. “Positief, lachend en altijd anderen helpend”, aldus haar familie. “Zonder haar zal er altijd een treurnis in ons hart zijn.”

Tijdens de safari was Carol Sue dolenthousiast. Vanop het vliegtuig richting Tanzania begon de Amerikaanse voortdurend foto’s te posten van de trip. Van de familie, van de wilde dieren die ze tegenkwamen...

Op 5 augustus veranderde de droomreis echter in een nachtmerrie. Niet lang nadat ze nog op sociale media geschreven had “getuige te zijn geweest van een massale dierenmigratie”, werd ze plots aangevallen door een nijlpaard. Voor iemand te hulp kon schieten, was het kwaad al geschied. De vrouw stierf in de armen van haar zoon.

Volgens National Geographic behoren nijlpaarden door hun omvang en onvoorspelbaarheid tot de gevaarlijkste dieren ter wereld. Experts schatten dat er in Afrika jaarlijks 500 mensen gedood worden.