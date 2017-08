Vijf mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar onweer in Polen. Dat meldt de lokale brandweer. Onder de slachtoffers waren twee scouts van 13 en 14 jaar. Bomen kwamen op hun kampplek in Suszek terecht.

In Konarzyny kwam een vrouw om toen een boom op haar huis viel. In een naburig dorp stierf nog een man. Een vijfde slachtoffer liet eveneens het leven door een vallende boom. Er raakten in het noodweer ook 28 mensen gewond. Een half miljoen gezinnen kwam zonder stroom te zitten.