Officieel: KRC Genk neemt Clinton Mata over van Charleroi

Genk - Clinton Mata verhuist naar KRC Genk. De Limburgers huren de 24-jarige verdediger voor een seizoen van Charleroi, zo is zaterdag bekendgemaakt.

Mata, die zowel de Belgische als de Angolese nationaliteit heeft, was sinds 2012 aan de slag bij Eupen. In juli 2014 trok hij naar Charleroi waar hij goed was voor 87 wedstrijden, 4 assists en 1 doelpunt. Mata verzamelde al zeven caps voor de nationale ploeg van Angola.

“Met zijn ervaring en groot loopvermogen is hij de juiste aanvulling voor de Genkse defensie”, klinkt het.

Mata, die ook nadrukkelijk in beeld was bij kampioen Anderlecht, legde zaterdag met succes zijn medische tests af en sluit maandag aan bij de Genkse spelersgroep. De rechtsachter zal in Limburg spelen met het rugnummer 27 en wordt volgende week officieel voorgesteld in de Luminus Arena.