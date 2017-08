Herkent u deze hotelkamer? Politie vraagt uw hulp in strijd tegen kinderporno

Europol verspreidde vorig maand nieuwe foto’s in de zoektocht naar pedofielen. En ook nu is er weer een foto verspreid. Europol deelde op Twitter de foto van een hotelkamer. Het is een kamer waarin kinderen werden misbruikt.

Aan het begin van de zomer is Europol begonnen met het verspreiden van beelden van voorwerpen of plaatsen via sociale media en via de website van Europol. Het zijn telkens plaatsen of voorwerpen die te zien waren op foto’s of in filmpjes waarin kinderen misbruikt werden. De Europese politiediensten kregen daarop al duizenden tips binnen.

Intussen zijn er ook weer nieuwe beelden vrijgegeven. Dit keer gaat het onder andere om knuffelberen, een pyjama, pantoffels, een trui, een hangertje of bijvoorbeeld ook een hotelkamer. “Zelfs de meest onschuldige tips kunnen uiteindelijk voor een doorbraak in zaak zorgen”, klinkt het bij Europol. “In de zaken van deze afbeeldingen hebben we alle andere mogelijke pistes al onderzocht. Daarom vragen we nu de hulp van het publiek in het identificeren van die objecten en plaatsen.”

De politie hoopt te weten te komen in welke landen en op welke plaatsen de beelden zijn gemaakt.