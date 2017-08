GERUCHTEN. Barcelona wil ex-speler van Real, ook ex-Bruggeling in het vizier

Nu de miljoenen van Neymar op de bankrekening staan, wil Barcelona eindelijk werk maken van de vervanging. De dossiers van Coutinho en Ousmane Dembélé zijn moeilijk, maar Barça denkt nu aan een voormalige speler van aartsrivaal Real Madrid. Ook een ex-Bruggeling is in beeld. In Engeland lijkt Tottenham nog in actie te schieten, terwijl in de Seria A vooral Inter nog zaakjes wil doen.

Barcelona wil veel geld besteden

De Catalanen zagen hun bankrekening gespijsd met 222 miljoen euro en dus hebben ze in Camp Nou genoeg middelen om de selectie nog stevig te versterken. Eerst en vooral moet er een vervanger komen voor Neymar. Liverpool wil Philippe Coutinho niet verkopen en Dortmund is niet van plan Ousmane Dembélé van de hand te doen. Het vizier van de Catalanen is daardoor verhuisd naar ... Parijs.

Foto: Photo News

Nu PSG Neymar heeft, worden de plaatsjes duur in het Parc des Princes. Barça wil daarvan profiteren, want volgens Marca is Angel Di Maria nadrukkelijk in beeld bij de Spaanse topclub. Lionel Messi zou zijn landgenoot hebben aangeprezen bij het bestuur en PSG zou open staan om de flankspeler te laten vertrekken. Bij Barcelona vrezen ze echter dat de verslechterde relatie tussen beide clubs de deal bemoeilijkt. Het zou in ieder geval een opmerkelijke transfer zijn, aangezien Di Maria in het verleden voor Real speelde. Als back-up plan denkt de Spaanse vicekampioen aan Ivan Perisic, meldt Sportitalia. In het verleden speelde de Kroaat voor Club Brugge en Roeselare. Inter wil 55 miljoen euro voor zijn smaakmaker.

Paulinho overtuigde niet bij Tottenham, maar is nu op weg naar Barcelona. Foto: Photo News

Nog in Camp Nou zou de transfer van Paulinho rond zijn. Volgens Daily Mail is de komst van de Braziliaanse middenvelder een beklonken zaak. Met de deal zou maar liefst 40 miljoen euro gemoeid zijn, het dubbele van wat Barça oorspronkelijk bood. Voor Paulinho zou het een mooie revanche zijn. In 2013 belandde de nu 29-jarige middenvelder voor 20 miljoen euro bij Tottenham, maar daar kon hij zich niet doorzetten en twee seizoenen later trok hij voor 14 miljoen euro naar het Chinese Guangzhou Evergrande. Daar was hij een sterkhouder en na twee seizoenen lijkt hij terug te keren op het hoogste Europese niveau.

Doet Tottenham eindelijk transfer?

De Spurs bleven tot dusver opmerkelijk stil op de transfermarkt, wat tot opmerkelijke uitspraken leidde van linksachter Danny Rose, die stelde dat hij hoopt dat club spelers aantrekt van wie hij “de naam niet moet opzoeken op Google”. Tottenham lijkt nu eindelijk in actie te schieten en zou een bod van 38,5 miljoen euro doen op Ajax-verdediger Davinson Sanchez, meldt Daily Mail. Sanchez speelde een ijzersterk seizoen met Ajax. De Amsterdammers willen de Colombiaan echter graag houden en bieden hem een stevig verbeterd contract aan, met een loon van 60.000 euro per week.

Foto: Photo News

Daarnaast zou de Noord-Londense club een bod gedaan hebben op Pape Cheikh Diop, een 20-jarige middenvelder van Celta de Vigo. Rose pakt er zijn smartphone beter maar al bij. Daarnaast is ook Southampton-doelman Paulo Gazzanigga in beeld. Ross Barkley zou niet langer een prioriteit zijn, aangezien Everton te veel geld vraagt voor de middenvelder. Aan uitgaande zijde zijn Stoke City en West Bromwich Albion geïnteresseerd om aanvaller Vincent Janssen over te nemen.

Inter wil verdediger van AS Roma

Na alweer een teleurstellend seizoen wil Inter opnieuw aansluiten bij de top van de Serie A. Trainer Luciano Spalletti wil daarom zijn selectie versterken met een oude bekende. Verdediger Federico Fazio is in beeld, de twee werkten nog samen bij AS Roma. Zijn makelaar hield zich op de vlakte. “Interesse van Inter? Fazio is gelukkig bij AS Roma. De club beslist over zijn toekomst”, aldus Salvador Sanchez aan Romanews web radio.

Fazio in actie tegen Juventus. In het vervolg als speler van Inter. Foto: AFP

Inter zou wel nog Joao Mario kunnen kwijtspelen aan PSG, weet Mediaset. De verdedigende middenvelder moet voor meer balans zorgen in de ploeg. De Milanezen zijn bereid om te onderhandelen over een ruildeal met flankaanvaller Lucas Moura. Die zag met Neymar een extra concurrent arriveren in Parijs, waar ook nog Julian Draxler rondloopt. Inter zoekt spelers die samen met clubtopschutter Mauro Icardi voor doelpunten kunnen zorgen, de Braziliaan past in dat plaatje.