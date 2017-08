Vrouw houdt pijnlijk souvenir over aan Dodentocht: “Gelukkig wist ik het niet toen ik aan het wandelen was”

Ook dit jaar waagden honderden mensen zich opnieuw aan de Dodentocht. Deze vrouw was een van de gelukkige die de eindstreep behaalde, al was het even schrikken toen ze op het einde naar haar voeten keek.

“Het ziet er toch wel erger uit dan ik dacht”, zegt de deelneemster terwijl haar voeten worden gefilmd. Op de beelden is te zien hoe haar grote tenen enorme blaren hebben gekregen tijdens het ‘dodelijke’ parcours van 100 kilometer. “Gelukkig wist ik dit niet toen ik aan het wandelen was, want dan had ik het waarschijnlijk niet afgemaakt”, zegt ze nog. De tv-reporter van de VRT riep haar daarna al grappend uit tot winnares van de blarencompetitie. “Wauw, echt? Dan heb ik toch nog iets gewonnen!”, klonk het positief.