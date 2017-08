Drie doden na extreemrechtse betoging in VS: auto rijdt in op protestmars, politiehelikopter crasht

Er is zaterdag een dode gevallen toen een auto inreed op een groep tegenbetogers tijdens een manifestatie van extreemrechts en neonazi’s in de stad Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia. Dat heeft burgemeester Mike Signer op Twitter meegedeeld. Volgens videobeelden en ooggetuigen reed de auto opzettelijk op de tegenbetogers in. Bij een helikoptercrash kwamen nog twee mensen om het leven.

De wagen botste hard op een ander voertuig, reed vervolgens snel achteruit midden in de manifestanten, zo was te zien op beelden van de sociale media. Op andere beelden liggen demonstranten tegen de grond. De dader ramde nog enkele mensen en andere wagens vooraleer weg te scheuren. Volgens getuigen reed de wagen met opzet in op de betogers.

Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 32 jaar, zegt politiecommissaris Al Thomas. De zaak wordt behandeld als een criminele moordzaak: de dader is al opgepakt, geeft de commissaris van de politie in Charlottesville mee tijdens een persconferentie. Het gaat om een 20-jarige man uit de staat Ohio, weet NBC News.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) August 12, 2017

Hij zal worden aangeklaagd voor moord, opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen en vluchtmisdrijf. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij deze aanrijding, aldus nog Thomas. Al voor de demonstratie van enkele extreemrechtse groeperingen was het in de stad in Virginia tot gewelddadige botsingen met tegenbetogers gekomen. Minstens 35 mensen werden voor hun verwondingen verzorgd, zegt Thomas.

Trump veroordeelt “flagrante uiting van haat”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ondertussen de incidenten in Charlottesville veroordeeld. In een mededeling veroordeeld hij “in de strengst mogelijke bewoordingen de flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld langs vele kanten”, zei Trump, wiens reactie ook onder vuur kwam te liggen. LEES HIER MEER.

Politiehelikopter crasht

Bij een helikoptercrash in de buurt van Charlottesville zijn zaterdagavond ook nog twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op slechts enkele kilometers van waar de manifestatie plaatsvond. Twee agenten lieten het leven bij de crash, deelt de politie van de staat Virginia mee op Twitter. Er raakte niemand anders betrokken bij het ongeval.

De slachtoffers: piloot Berke M.M. Bates en luitenant H. Jay Cullen.

Op videobeelden is te zien hoe een dikke rookpluim opstijgt vanuit een woud. De politie bevestigt nu dat het wel degelijk om een politiehelikopter gaat dat is neergestort terwijl het assistentie verleende aan de ordediensten tijdens de manifestatie in Charlottesville.

Verwijderen standbeeld

Aanleiding voor de demonstratie van de neonazi’s onder het motto “Unite the Right” was een beslissing van het stadsbestuur om een standbeeld van de geconfedereerde generaal Robert E. Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) te verwijderen. Lee was aanvoerder van het zuidelijk leger dat onder andere niet wilde weten van de afschaffing van de slavernij.

De betoging in Charlottesville zou een van de grootste extreemrechtse manifestaties in jaren zijn. Zo’n 6.000 deelnemers uit verschillende strekkingen van extreemrechts zijn aanwezig. Eerder op de dag kwam het al tot hevige rellen tussen de extreemrechtse betogers en tegenbetogers. Er werd met stenen, flessen en andere voorwerpen gegooid. Betogers schopten en sloegen elkaar. De politie kwam ook tussenbeide en gebruikte daarbij onder andere traangas.

Ku Klux Klan

Het Lee Park in Charlottesville werd eerder al omgedoopt tot ‘Emancipation Park’, een beslissing die heel wat verontwaardiging oproep bij Unite the Right. De extreemrechtse Ku Klux Klan demonstreerdeo onder andere in juni ook al tegen de verwijdering van het beeld van Lee.

Ook vrijdag waren er al schermutselingen tijdens marsen van extreemrechtse groeperingen. Er werd toen niet alleen geprotesteerd tegen de verwijdering van het standbeeld, maar er werden ook meerdere slogans geroepen tegen homo’s, migranten en joden.

“Trump is schuldige”

De burgmeester van Charlottesville, Michael Signer, heeft intussen gezegd dat hij de verantwoordelijkheid voor de rellen bij president Donald Trump en zijn entourage legt. Hij zegt dat zijn presidentscampagne raciale vooroordelen heeft versterkt. Signer zei ook teleurgesteld te zijn dat blanke nationalisten naar zijn stad waren afgezakt.

