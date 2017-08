Voorzitter Afrikaanse voetbalbond vraagt Marokkaanse WK-kandidatuur te steunen

Ahmad Ahmad, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), heeft zaterdag de Afrikaanse landen opgeroepen om de Marokkaanse kandidatuur voor de organisatie van het WK voetbal in 2026 te steunen.

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) stelde zich vrijdag officieel kandidaat om het WK 2026 te organiseren. Ahmad, die eerder al zijn steun uitsprak voor Marokko, hoopt dat de andere Afrikaanse landen “hun krachten verenigen en hun onvoorwaardelijke medewerking bieden aan het land om de rest van de wereld te overtuigen van de kansen van de kandidatuur.”

Voor Marokko is het de vijfde keer dat het zich kandidaat stelt om een WK voetbal te organiseren. Het Noord-Afrikaanse land beet eerder al in 1994, 1998, 2006 en 2010 in het zand. Marokko is de tweede kandidaat-organisator, na het drietal Verenigde Staten-Canada-Mexico. Die landen dienden in april gezamenlijk een kandidatuur in.

De organisator(en) van het WK 2026 zal/zullen op het FIFA-congres van volgend jaar verkozen worden.