PROXIMUS LEAGUE. 10 Westerlo-spelers slikken late gelijkmaker, Roeselare stoomt door

Tien Westerlo-spelers leken zaterdagavond op de tweede speeldag in de Proximus League lange tijd op weg naar de eerste zege van het seizoen, maar Tubeke maakte in de slotfase alsnog gelijk. Roeselare en Cercle Brugge begonnen dan weer perfect aan het seizoen: na zeges tegen respectievelijk OHL en Union leiden beide ploegen in het klassement met zes op zes.

Westerlo slikt gelijkmaker in slotfase

Westerlo leek zaterdag de eerste zege van het seizoen te pakken, maar het speelde toch nog gelijk. Tegen Tubeke kwam het met tien te staan, maar toch slaagden de Kempenaars er nog in te scoren. Pas in het slot maakte Tubeke de gelijkmaker.

Voor de rust was de wedstrijd tussen Westerlo en Tubeke arm aan spektakel. Veel slordigheden, slechte passes en nauwelijks doelgevaar. De twee ploegen namen allebei geen grote risico’s.

Na de pauze klommen de Kemphanen op voorsprong langs de ingevallen Vangeel. Die duwde een voorzet van Naessens binnen. Op dat moment stond de thuisploeg al een poos met tien, nadat Annys na een fout op Dudouit van de ref rechtstreeks rood had gekregen. Westerlo speelde bijna de hele tweede helft met een man minder.

Tubeke wilde koste wat het kost niet verliezen en joeg alles in de aanval op zoek naar de 1-1. Die tegentreffer viel zo’n tien minuten voor tijd. Stevance maakte gelijk. Meteen ook de eindstand. Voor de twee ploegen is de nul nu van het bord.

Roeselare stoomt door

Eerder op de avond begon Roeselare met een vlekkeloos rapport aan het seizoen. Op de tweede speeldag haalde de ploeg van trainer Mercier het op eigen veld makkelijk van OHL: 3-1. Roeselare heeft nu, net als Cercle Brugge, zes op zes.

Vorig jaar greep Roeselare net naast de promotie naar 1A, maar de ploeg lijkt dit jaar opnieuw mee te zullen dingen naar de periodetitel in 1B. Het begon het seizoen alvast met zes op zes want na de zege op het veld van Tubeke ging nu ook OHL voor de bijl.

De partij begon rustig, maar net voor de rust konden de supporters van de thuisploeg een eerste keer juichen. Brouwers wrikte zichzelf los van zijn bewaker en schoot de opener in doel.

De tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was, met een goal voor Roeselare. Samyn schoof de 2-0 onder doelman Henkinet tussen de palen. De Leuvenaars formuleerden geen overtuigend antwoord en Samyn probeerde het in de 72e minuut nog eens. Zijn poging werd nog gestuit, maar in de rebound was het wel raak voor Van Acker. De tegentreffer van Libert was niet meer dan een eerredder voor OHL, dat niet tevreden kan zijn met een 1 op 6.

Thibaut Van Acker viert Foto: BELGA

Zes op zes voor Cercle

Vrijdagavond pakte Cercle Brugge al zes op zes. De Vereniging was voor eigen volk met 2-0 te sterk voor Union, Cardona in de 51ste minuut en Bruno in de 55ste minuut zorgden voor de doelpunten.