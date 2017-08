Je huis verkopen, dat doe je tegenwoordig op een eigen website

Van plan om je huis te verkopen? Dan doe je dat tegenwoordig op een eigen website. De reden? Het is persoonlijker en je kan het volledige verhaal vertellen over het huis en de bewoners. Vastgoedexperts bevestigen: “Kopers gaan vaker op zoek naar manieren om hun huis te laten opvallen.”

Boulezlaan26.be of herfstlaan40.wordpress.com: wie het écht meent, geeft zijn huis een eigen website.

De verkopers passen voor een ‘te koop’-bordje in hun voortuin, of een advertentie op een immowebsite. “Je huis verkopen is meer dan een paar bakstenen te koop zetten. Je verkoopt ook een gevoel. Met een eigen website kan ik het volledige verhaal vertellen van het huis. Wie er in woont, wat er is gebeurd en waarom we verhuizen. Een makelaar kent die details niet en kan dat moeilijker overbrengen. Daarom heb ik voor deze manier gekozen”, zegt een verkoper die voor deze manier heeft gekozen.

Hij is niet alleen: er duiken almaar meer initiatieven op. “Verkopers merken dat de concurrentie groot is op de huizenmarkt. Ze gaan vaker op zoek naar manieren om hun huis te laten opvallen. Met een eigen website kan je het verschil maken”, zegt Dajo Hermans van vastgoedcommunicatiebureau Bereal.

Makelaars vragen vaak een percentage van de verkoopprijs. Ook dat dwingt meer verkopers naar het opzetten van een eigen website. Dan moeten ze enkel de kosten voor de domeinnaam betalen. Die heb je soms al vanaf 6 euro.

“Ongeveer de helft van de verkopers probeert het eerst zonder makelaar”, zegt Dajo Hermans. “Maar als dat niet lukt, doen ze er toch een beroep op. Want ook makelaars zitten niet stil. Ook zij kampen met de groter wordende concurrentie op de huizenmarkt. Ook zij zoeken naar mogelijkheden om de verkoop van een huis meer te personaliseren. Door brochures en magazines uit te brengen waar je ook het verhaal van de verkopers in kan terugvinden. De evolutie zet zich dus ook door bij makelaars.”