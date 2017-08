Ondanks controles en sensibiliseringscampagnes: aantal spoorlopers blijft stijgen

Ondanks herhaaldelijke controles door agenten van de politie en Securail, en in weerwil van verschillende inspanningen van spoorwegbeheerder Infrabel, raakt het probleem van de spoorlopers maar niet onder controle.

Uit halfjaarcijfers die Infrabel gisteren heeft vrijgegeven, blijkt dat het aantal meldingen van spoorlopen tijdens de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw gestegen is. “Tussen januari en juni zijn in totaal 417 officiële meldingen gedaan, of nu al twee derde van het totale aantal in 2016”, zegt woordvoerder Leslie Buyle. “Drie mensen moesten het spoorlopen met hun leven bekopen, drie mensen raakten zwaargewond.”

Naar eigen zeggen blijft Infrabel “schrikken van de toename”. “We installeerden afsluitingen, struikelmatten en camerabewaking, we houden geregeld sensibiliseringsacties. En toch blijven zo veel mensen hun leven riskeren.”

Om de gevaren van spoorlopen in de verf te blijven zetten, organiseert de spoorwegbeheerder daarom ook deze zomer nieuwe sensibiliseringsacties, onder meer ter gelegenheid van muziekfestivals. Zo vonden bezoekers van het Brussels Summer Festival gisteren in het station Brussel-Centraal een goochelaar op hun weg, die in zijn act bij wijze van spreken ‘goochelt’ met het leven van de festivalganger.

Eerder deze zomer sensibiliseerde Infrabel al bezoekers van Rock Werchter en Dour Festival. Bedoeling is dat de actie bij nog andere festivals zal worden herhaald.