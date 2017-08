Kortrijk -

Nog (?) geen Mbaye Leye gisteren aan de Kehrweg, maar de nieuwe Algerijnse rechtsachter Youcef Attal van KV Kortrijk was er wel. De 21-jarige Attal komt over van Paradou Athletic Club en was al een paar weken aangeworven, maar kreeg geen visum. Dat is nu wel in orde en vanaf dinsdag traint hij voluit mee. Stijn De Smet viel gisteren uit met een knieblessure, die hij vorige week opliep in de thuismatch tegen Lokeren.