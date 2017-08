Vlamingen onthullen gênantste trouwmoment: “Terwijl bruidegom aan het feesten was, werd bruid bezwangerd door collega”

Op de populaire app Whisper getuigden heel wat mensen over de ergste momenten waar ze ooit als genodigde op een huwelijk getuige van waren. Wij vroegen onze lezers hetzelfde en er kwamen heel wat gênante verhalen binnen. Een bloemlezing.

LEES OOK. Mensen onthullen het gênantste wat ze ooit op een huwelijk meemaakten: “Hij stond te kussen met een bruidsmeisje”

“Op mijn eigen huwelijk heb ik tijdens het eten alles uitgebraakt. De drank en de emoties deden hun werk. Mijn kleed hing vol, mijn man zijn kleren ook.”

“Op het eerste huwelijk van mijn vriendin kreeg zij haar regels. Haar witte kleed was in een mum van tijd helemaal rood. Haar hoofd ook.”

“Het gênante moment op ons huwelijk? Toen we een kooi met twee prachtige tortelduiven aangeboden kregen en ik het niet over mijn hart kreeg ze los te laten. Ik heb ze gewoon meegenomen naar huis en ze een goeie thuis bezorgd. De schenkers, alle aanwezigen én mijn kersverse echtgenoot konden er niet mee lachen.”

“Ongelooflijk: mijn toenmalige vriend ging tijdens het avondfeest op zijn eigen trouw plots een uurtje weg met de zus van zijn kersverse vrouw. Niemand had het gezien, behalve ikzelf… Hij is het me nadien nog komen vertellen. Het was een onverbeterlijke vrouwenzot, maar hij is nog altijd samen met zijn vrouw.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

“Toen mijn ex en ik destijds trouwden, had ik de huwelijksringen in een oud decoratief vogelkooitje gestopt. In de koets met mijn vader, op weg naar de kerk, zag ik dat één van de ringen verdwenen was. Ik meldde dit meteen aan de ceremoniemeester, die voor een subtiele oplossing zorgde. Op de video van mijn trouw zie je hoe de ringen van mijn schoonbroers naar de ceremoniemeester gaan. Mijn toenmalige man is dus getrouwd met de ring van mijn schoonbroer. Op de receptie kwam mijn vriendin binnengelopen met de originele ring. Zelf nu we gescheiden zijn, blijft dit verhaal hangen voor onze kinderen.”

“We waren te gast op de trouw van mijn vriendin en kenden er niemand, met uitzondering van het koppel. Het eten bestond uit een koude schotel die er - zo leek het - al van de vorige avond stond. Na het eten ontstond er ruzie tussen de beide families. Het resultaat: mijn vriendin en haar familie gingen boos weg en wij hebben er nog het beste van gemaakt. Mijn vriendin zocht nooit meer contact en nam ook nooit meer de telefoon op.”

“Ondanks het feit dat mijn ouders tegen iedereen verkondigd hadden niet akkoord te gaan met ons huwelijk en bijgevolg alles low budget moest zijn, droeg mijn moeder een poepsjiek en extreem duur kleed. Zo ging alle aandacht naar haar. Bovendien maakten onze ouders ruzie over wie wat moest betalen van het feest, op het ogenblik dat de gasten aankwamen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

“Op het huwelijksfeest van de dochter van mijn zus - in een kasteel - had de traiteur wat problemen met de maatvoering. De eerste borden waren overvloedig gevuld. Omdat ik al een voorgevoel had dat er iets niet klopte, liet ik iedereen voor mij aanschuiven en ging ik dus als laatste. Opdat er toch nog iets op mijn bord zou liggen, schraapten ze de resterende saus van de dienborden bijeen. Ik heb nog nooit zoveel brood gegeten als die ene keer.”

“Binnenkort zijn we 46 jaar gehuwd en in de tijd waarin we trouwden, werd het avondfeest nog opgeluisterd door een orkest. De orkestmeester speelde speciaal voor mij - zo zei hij toch - de openingsdans ‘Breng die rozen naar Sandra’. Hij was ervan overtuigd dat ik Sandra heette, maar dat is niet zo. Nu kunnen we erom lachen, maar op dat moment zeker niet.”

“Ik nam zware antibiotica omdat er wat aders in mijn been gesprongen waren. Op het avondfeest heb ik de receptie en het eten meegemaakt, daarna ben ik in slaap gevallen. Om middernacht heeft men mij wakker gemaakt om te dansen met mijn vrouw, want ik verjaarde op zondag. Nadien ben ik terug in slaap gevallen tot men mij wakker maakte om 5u30 uur en iedereen al weg was. Verder heeft iedereen zich goed geamuseerd, hoorde ik nadien.”

“Ik heb zelf als gast ‘een wc-hokje gedeeld’ met de bruid. Dat was zalig.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

“Net voor we de kerk binnengingen voor mijn eigen huwelijk zei de pastoor: jij bent geen kleuterleidster maar een kleuterverleidster... Ik was net afgestudeerd als kleuterleidster. Ik leerde mijn man kennen toen hij net 17 werd, ik was bijna 19. We trouwden 3 jaar later... Intussen zijn we 35 jaar gelukkig getrouwd!”

“Wat wij 34 jaar geleden op ons huwelijk meemaakten? We hielden een groot avondfeest met lopend warm en koud buffet. Plots komen de kinderen van een van de nonkels en tantes binnen met pakken friet van de nabijgelegen frituur.”

“Het eten stond een van onze gasten niet aan waarop ze doodleuk iemand anders haar plaats aanbood, die niet eens uitgenodigd was voor het eten, terwijl zij zelf een pak frieten ging halen.”

“Ik herkende de intro van onze openingsdans niet en stond in het midden van de dansvloer naar iedereen te fluisteren: Dit is niet het juiste nummer! Terwijl het natuurlijk wel zo was. Ik had gewoon nog nooit de versie met volledige intro gehoord. Dat is nu 3,5 jaar geleden, maar ik kan nog altijd niet met warme gevoelens terugdenken aan die openingsdans.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Shutterstock

“Onze trouw was een dag om te vergeten. We waren al acht jaar samen. Het begon met de zaal die een maand voor de geplande datum afgebeld werd. Last minute moesten we een noodoplossing zoeken en zo kwamen we in een feestzaal terecht waar de cd bleef steken en er dus ook geen muziek meer was. Op dat stille moment waren ‘gelukkig’ nog de speeches. Tot iedereen hoorde hoe de man van onze getuige niet mij, maar de ex van mijn man al het geluk van de wereld toewenste. Het werd plots verschrikkelijk stil. Hij had zich van naam vergist. Na het eten is iedereen vertrokken naar huis - of gaan feesten, want het was nog vroeg. Zelf onze trouwfoto’s zijn mislukt. Er stond bijna overal een wit plastiek zak op die iemand meehad. We zijn intussen 13 jaar samen en spreken er niet meer over.”

“Ik was op het huwelijksfeest van een collega. De bruid werd tijdens het feest in een aanpalend zaaltje zwanger gemaakt door een vriend - een andere collega - terwijl de bruidegom aan het feesten was. Het huwelijk was voltrokken, maar het kind was van iemand anders.”

“Mijn vrouw wou de kelk helemaal alleen voor zichzelf. De priester van dienst was er wel snel genoeg bij om nog iets over te houden, maar ik heb moeten doen alsof. O ja, en ze is getrouwd met de slip van haar vader aan.”

Zelf nog een gênant verhaal meegemaakt? Bezorg het ons via oproep@nieuwsblad.be. Inzendingen worden anoniem behandeld.