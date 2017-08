Videoref ook onder vuur in de MLS: Kaka krijgt na review een van de meest bizarre rode kaarten ooit

Het systeem van de videoref kreeg dit weekend heel wat kritiek na de niet gefloten penalty voor Zulte Waregem tegen Club Brugge, maar ook in de MLS ligt het systeem plots onder vuur na een controversiële rode kaart voor ex-Gouden Bal winnaar Ricardo Kaka bij Orlando City.

Het was ondertussen blessuretijd in de wedstrijd tussen de New York Red Bulls en Orlando. De thuisploeg (met voormalig Anderlecht-speler Sacha Kljestan) leidde met 3-1, de wedstrijd was gespeeld. Tot New York-speler Sean Davis in zijn handen klapte na een fout en Orlando-speler Cristian Higuita reageerde met een duw, waarna een relletje ontstond.

Daarbij pakte Kaka met beide handen het hoofd van Red Bulls-speler Aurelien Collin vast. De Fransman speelde tot vorig seizoen naast de zijde van de Braziliaan (ex-Milan en Real) bij Orlando en staan bekend als erg goede vrienden. Collin kon dan ook schromelijk lachen met het gebaar van Kaka.

Kaká is sent off for grabbing Collin's face, after #VAR. Seemed to be done in jest between friends and former teammates. #OCSC #RBNY #NYvTOR pic.twitter.com/iVbVr6P7w1 — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 13 augustus 2017

Scheidsrechter Jorge Gonzalez kon dat veel minder. Hij gaf Kaka een rode kaart na een review, terwijl Davis en Higuita ervan af kwamen met geel. Bekijk hier de volledige fase met review:

After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. #NYvORL https://t.co/eoyP2CckxJ — Major League Soccer (@MLS) 13 augustus 2017

Wereldgoal Villa, Ciman wint met Montreal

LA Galaxy, zonder Jelle Van Damme, verloor zaterdag in de Amerikaanse Major League Soccer met 0-2 van New York City FC. Jonathan Lewis (54.) en David Villa (73.) troffen raak voor de bezoekers. Vooral de goal van de voormalige Barcelona-speler mocht er wezen:

Al was het eerste doelpunt in de MLS van Lewis ook niet mis:

What a way to open your MLS account.



Take a bow @Jon_lewis710! #LAvNYC https://t.co/KhluBnGAqa — Major League Soccer (@MLS) 13 augustus 2017

Laurent Ciman boekte met Montreal Impact een 0-3 zege op het veld van Philadelphia Union. Ciman speelde centraal achterin de hele wedstrijd in het Talen Energy Stadium in Chester (Pennsylvania), waar ruim 15.000 toeschouwers opdaagden. De Zwitserse international Blerim Dzemaili (69. & 90.+5) en de Argentijn Ignacio Piatti (90.+1, pen) zorgden voor de doelpunten.

Roland Lamah raakte met FC Dallas voor eigen publiek niet voorbij Colorado Rapids. Er werd niet gescoord in het Toyota Stadium in Frisco (Texas), dat gevuld was met 14.500 fans. Lamah werd na 68 minuten naar de kant gehaald.

In het klassement staat Montreal met 30 punten uit 22 matchen zevende in de Eastern Conference. In de Western Conference is Dallas met 35 punten uit 22 matchen vierde, Galaxy volgt als negende met 23 punten uit 23 duels. De eerste zes uit elke Conference plaatsen zich voor de play-offs.